Οι λεπτομέρειες στο τέλος κόστισαν στο Περιστέρι bwin και στον μικρό τελικό του Final Four του Basketball Champions League, με αποτέλεσμα να γνωρίσει την ήττα 87-84.



Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη επέστρεψε από το -16 (39-55) και έμεινε στο ματς μέχρι και τα τελευταία δευτερόλεπτα, αλλά δεν βρήκε τις λύσεις για την ολική ανατροπή.

Πρώτος σκόρερ ήταν ομε 24 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ 18π. είχε οΑπό τους Ισπανούς, οι οποίοι τερμάτισαν στην τρίτη θέση, κορυφαίος ήταν ομε 22 πόντους και 5/6 τρίποντα.Καλό ρυθμό είχε από νωρίς το παιχνίδι, με το Περιστέρι bwin να διατηρεί το προβάδισμα (14-12), μέχρι το 5’. Με απανωτά τρίποντα η Μούρθια πέρασε μπροστά και αρχικά έφτασε στο +4 (14-18) και με τον Κοπέιν στο +6 (18-24), στο 8’. Στα τελευταία λεπτά, η ομάδα του Σπανούλη έβγαλε αντίδραση, αλλά απλώς πλησίασε στο -4 (23-24), στο τέλος της πρώτης περιόδου.Οι Ισπανοί είχαν τον έλεγχο και στο δεύτερο δεκάλεπτο, με τους Ράντοβιτς και Ένις να τους στέλνουν στο +11 (27-38), στο 15’. Η αντίδραση του Περιστερίου bwin ήταν ένα καλάθι του Μήτρου-Λονγκ, με τη Μούρθια να απαντά με σερί 6-0 και να εκτοξεύει τη διαφορά στο +15 (29-44), στο 18’. Στο τελευταίο δίλεπτο, οι παίκτες του Σπανούλη έσφιξαν αμυντικά με μπροστάρη τον Ράγκλαντ έκλεισαν το πρώτο ημίχρονο με σερί 6-0 (35-44).Στην αρχή του δεύτερου μέρους, το Περιστέρι bwin μείωσε κι άλλο με καλάθι του Τόμπσον (37-44), ωστόσο η απάντηση της Μούρθια ήταν καταιγιστική και με επιμέρους σκορ 2-11, έστειλε τη διαφορά στο +16 (39-55), στο 24’. Από εκείνο το σημείο και έπειτα, οι παίκτες του Σπανούλη ανέβασαν την πίεσή τους στην άμυνα και με πολυφωνία στην επίθεση έριξαν τη διαφορά σε μονοψήφια τιμή (55-63), στο τέλος της τρίτης περιόδου.Πολύ συγκεντρωμένοι μπήκαν οι παίκτες του Σπανούλη στο τέταρτο δεκάλεπτο, με αποτέλεσμα να πλησιάσουν ακόμη περισσότερο (66-70), στο 34’. Ο Κοπέιν έδωσε «ανάσα» στη Μούρθια (66-73), όμως με μπροστάρη τον Πουλιανίτη, το Περιστέρι bwin μείωσε στο καλάθι (75-77), στο 37’. Οι Ισπανοί έκαναν σερί 6-0, για το +8 (75-83), με τους Περιστεριώτες να μειώνουν στο τρίποντο (82-85), στο 39’. Στα 15’’ πριν τη λήξη, ο Χουγκάζ δέχτηκε, με τον Χάκανσον να κάνει 2/2 από τη γραμμή και τον Ρένφρο να διαμορφώνει το τελικό 84-87.23-27, 35-44, 55-63, 84-87

