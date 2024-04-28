Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πάλεψε, αλλά λύγισε από τη Μούρθια το Περιστέρι bwin, και έφυγε με ψηλά το κεφάλι από το Βελιγράδι

Το Περιστέρι bwin έδωσε «μάχη» απέναντι στη δυνατή Μούρθια, αλλά λύγισε στα τελευταία λεπτά και ηττήθηκε 87-84, στον μικρό τελικό του Final Four του BCL.

Περιστέρι

Οι λεπτομέρειες στο τέλος κόστισαν στο Περιστέρι bwin και στον μικρό τελικό του Final Four του Basketball Champions League, με αποτέλεσμα να γνωρίσει την ήττα 87-84.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη επέστρεψε από το -16 (39-55) και έμεινε στο ματς μέχρι και τα τελευταία δευτερόλεπτα, αλλά δεν βρήκε τις λύσεις για την ολική ανατροπή.



Πρώτος σκόρερ ήταν ο Τζο Ράγκλαντ με 24 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ 18π. είχε ο Κένι Γουίλιαμς.

Από τους Ισπανούς, οι οποίοι τερμάτισαν στην τρίτη θέση, κορυφαίος ήταν ο Λούντβιγκ Χάκανσον με 22 πόντους και 5/6 τρίποντα.

Το ματς
Καλό ρυθμό είχε από νωρίς το παιχνίδι, με το Περιστέρι bwin να διατηρεί το προβάδισμα (14-12), μέχρι το 5’. Με απανωτά τρίποντα η Μούρθια πέρασε μπροστά και αρχικά έφτασε στο +4 (14-18) και με τον Κοπέιν στο +6 (18-24), στο 8’. Στα τελευταία λεπτά, η ομάδα του Σπανούλη έβγαλε αντίδραση, αλλά απλώς πλησίασε στο -4 (23-24), στο τέλος της πρώτης περιόδου.

Οι Ισπανοί είχαν τον έλεγχο και στο δεύτερο δεκάλεπτο, με τους Ράντοβιτς και Ένις να τους στέλνουν στο +11 (27-38), στο 15’. Η αντίδραση του Περιστερίου bwin ήταν ένα καλάθι του Μήτρου-Λονγκ, με τη Μούρθια να απαντά με σερί 6-0 και να εκτοξεύει τη διαφορά στο +15 (29-44), στο 18’. Στο τελευταίο δίλεπτο, οι παίκτες του Σπανούλη έσφιξαν αμυντικά με μπροστάρη τον Ράγκλαντ έκλεισαν το πρώτο ημίχρονο με σερί 6-0 (35-44).



Στην αρχή του δεύτερου μέρους, το Περιστέρι bwin μείωσε κι άλλο με καλάθι του Τόμπσον (37-44), ωστόσο η απάντηση της Μούρθια ήταν καταιγιστική και με επιμέρους σκορ 2-11, έστειλε τη διαφορά στο +16 (39-55), στο 24’. Από εκείνο το σημείο και έπειτα, οι παίκτες του Σπανούλη ανέβασαν την πίεσή τους στην άμυνα και με πολυφωνία στην επίθεση έριξαν τη διαφορά σε μονοψήφια τιμή (55-63), στο τέλος της τρίτης περιόδου.

Πολύ συγκεντρωμένοι μπήκαν οι παίκτες του Σπανούλη στο τέταρτο δεκάλεπτο, με αποτέλεσμα να πλησιάσουν ακόμη περισσότερο (66-70), στο 34’. Ο Κοπέιν έδωσε «ανάσα» στη Μούρθια (66-73), όμως με μπροστάρη τον Πουλιανίτη, το Περιστέρι bwin μείωσε στο καλάθι (75-77), στο 37’. Οι Ισπανοί έκαναν σερί 6-0, για το +8 (75-83), με τους Περιστεριώτες να μειώνουν στο τρίποντο (82-85), στο 39’. Στα 15’’ πριν τη λήξη, ο Χουγκάζ δέχτηκε, με τον Χάκανσον να κάνει 2/2 από τη γραμμή και τον Ρένφρο να διαμορφώνει το τελικό 84-87.

Τα δεκάλεπτα: 23-27, 35-44, 55-63, 84-87

Δείτε εδώ τα στατιστικά του ματς
Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Περιστέρι
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
13 0 Bookmark