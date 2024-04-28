Το Ισραήλ φέρεται να αντιμετωπίζει την προοπτική έκδοσης ενταλμάτων σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ICC) για τον πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου, τον υπουργό Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ και τον Αρχηγό του Επιτελείου Στρατού Χέρτσι Χαλέβι που προκύπτουν από έρευνες για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη.



Παρά την άρνηση του Ισραήλ να αναγνωρίσει τη δικαιοδοσία του ΔΠΔ, το δικαστήριο επιμένει ότι έχει τη δικαιοδοσία να εξετάσει εικαζόμενες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Πηγή: skai.gr

Το Channel 12 του Ισραήλ ανέφερε ότι το Γραφείο του Πρωθυπουργούπριν από αρκετές εβδομάδες σχετικά με την πιθανή έκδοση ενταλμάτων σύλληψης. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, υπουργικά στελέχη παρευρέθηκαν σε αυτή τη συνάντηση για να συζητήσουν στρατηγικές για την αντιμετώπιση των αναμενόμενων αποφάσεων του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, αλλά οι προσπάθειες να επηρεάσουν σημαντικά διεθνή πρόσωπα φέρεται να απέτυχαν.Ο Νετανιάχου ανήρτησε την ακόλουθη δήλωση στον λογαριασμό του στο X την Παρασκευή: «Υπό την ηγεσία μου, το ΙσραήλΗ απειλή σύλληψης των στρατιωτών και των αξιωματούχων της μοναδικής δημοκρατίας της Μέσης Ανατολής και του μοναδικού εβραϊκού κράτους στον κόσμο είναι εξωφρενική. Δεν θα υποκύψουμε σε αυτό».«Το Ισραήλ θα συνεχίσει να κερδίζει τον δίκαιο πόλεμο μας εναντίον των γενοκτονιών τρομοκρατών και δεν θα σταματήσουμε ποτέ να υπερασπιζόμαστε τον εαυτό μας», συνέχισε.«Ενώ οι αποφάσεις του δικαστηρίου της Χάγης δεν θα επηρεάσουν τις ενέργειες του Ισραήλ,που απειλεί τους στρατιώτες και τους αξιωματούχους οποιασδήποτε δημοκρατίας που πολεμά την εγκληματική τρομοκρατία και την επιθετικότητα».

