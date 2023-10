Βιασμός 12χρονης στον Κολωνό: Με βούλευμα «κόλαφο» διώκεται η μητέρα -Εστελνε φωτογραφίες στους πελάτες με την κόρη της γυμνή Ελλάδα 14:43, 02.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Προσδιορίζεται άμεσα η δίκη στο ΜΟΔ μετά το βούλευμα παραπομπής των 26 κατηγορούμενων - Προστίθεται μια ακόμη κακουργηματική κατηγορία στη μητέρα - Διέθετε σε συγκεκριμένα πρόσωπα, έναντι αμοιβής, ηλεκτρονικό υλικό με την κόρη της γυμνή