Του Γιάννη Ανυφαντή

Μηνιαία αποζημίωση για τους γιατρούς και το υγειονομικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, που θα αγγίζει τα 1.800 ευρώ για τους στρατιωτικούς γιατρούς που θα υπηρετούν σε νοσοκομεία του ΕΣΥ, ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Ιωάννης Κεφαλογιάννης, απαντώντας σε Επίκαιρη Ερώτηση του Ανεξάρτητου Βουλευτή κ. Μιχαήλ Χουρδάκη.

«Οι ιατροί και το υγειονομικό προσωπικό των ΕΔ που θα μεταβαίνουν σε άλλο νομό θα λαμβάνουν εφεξής επιπλέον ειδική αποζημίωση, η οποία για τους γιατρούς θα ανέρχεται στο ποσό των 1800 ευρώ για κάθε μήνα που υπηρετούν σε νοσοκομεία του ΕΣΥ», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Υφυπουργός, προσθέτοντας πως «είναι κάτι το οποίο έχω θέσει στο Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Οικονομικών από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα καθήκοντα και βρίσκομαι σήμερα στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι θα γίνει πράξη με σχετική νομοθετική ρύθμιση».

«Κατανοώ απόλυτα ότι υπάρχει μια προσωρινή διατάραξη του ατομικού και οικογενειακού προγραμματισμού των γιατρών που καλούνται να μεταβούν σε έναν άλλο νομό – και θέλω να τους ευχαριστήσω από καρδιάς για την αυταπάρνηση και την αίσθηση καθήκοντος που επιδεικνύουν», επισήμανε ο κ. Κεφαλογιάννης, υπογραμμίζοντας πως οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν έχουν περίσσευμα προσωπικού, αλλά «αυτό που περισσεύει στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων είναι το αίσθημα ευθύνης».

Πηγή: skai.gr

