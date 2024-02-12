Συνελήφθησαν 4 άτομα σε αστυνομική επιχείρηση στην Κορινθία

Επιχείρηση, σε τοπική κοινότητα του δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης υλοποιήθηκε σήμερα (12/2) το πρωί από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, του Τμήματος Ασφάλειας Κορίνθου, της Διμοιρίας Υποστήριξης Κορινθίας, της Α΄ Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής του Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) Κορινθίας, με τη συνδρομή μίας Ομάδας της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας (Ε.Κ.Α.Μ.) Αττικής.

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθησαν -4- ημεδαποί, ηλικίας 45, 39 και 22 ετών, αντίστοιχα και -1- ανήλικος, για τους οποίους σχηματίσθηκε δικογραφία για εμπρησμό, επικίνδυνη σωματική βλάβη, απειλή, απείθεια, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, αντίσταση και περί όπλων.

Ειδικότερα, έπειτα από σχετική καταγγελία ημεδαπού για εμπρησμό και από την προανάκριση που διενεργήθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης προέκυψε ότι ο δράστης είναι ο 45χρονος. Στο πλαίσιο της προανάκρισης, χθες (11.2.2024) πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του 45χρονου, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης και του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Κορινθίας, παρουσία δικαστικού λειτουργού.

Οι κατηγορούμενοι αρχικά αντιστάθηκαν και επιτέθηκαν στους αστυνομικούς και κατάφεραν να διαφύγουν, ωστόσο στη συνέχεια εντοπίστηκαν και ακινητοποιήθηκαν.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-1- αεροβόλο όπλο,

-102- σφαίρες κυνηγετικού όπλου,

-81- φυσίγγια,

-7- αυτοσχέδια τόξα,

-20- βέλη,

-4- μαχαίρια,

-1- αυτοσχέδιο τυφέκιο

-1- τσεκούρι.

Ο συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κορίνθου, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο διενεργούνται από το Τμήμα Ασφάλειας Κορίνθου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.