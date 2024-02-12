Την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για την έναρξη του προγράμματος στήριξης των ανέργων υπέγραψαν η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Δόμνα Μιχαηλίδου, η Υπουργός Εσωτερικών, Νίκη Κεραμέως και ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς.

Το πρόγραμμα επιδότησης απασχόλησης αφορά 1.300 μακροχρόνια ανέργους ηλικίας άνω των 55 ετών, και είναι διάρκειας 24 μηνών. Στόχος του προγράμματος, προϋπολογισμού 31,2 εκατ. ευρώ, είναι η δημιουργία συνολικά 1.300 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης στον δημόσιο τομέα της υγείας, με την πρόσληψη ανέργων ηλικίας 55 ετών και άνω.

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι άνεργοι ηλικίας 55 έως 67 ετών, καθώς και οι άνεργοι άνω των 67 ετών και έως 74 ετών που δεν έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο συντάξιμο χρόνο για θεμελίωση πλήρους συνταξιοδοτικού δικαιώματος, εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο ανέργων των Υπηρεσιών της Δ.Υ.Π.Α.



Το ποσό επιχορήγησης ανά ωφελούμενο ορίζεται στο 75% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους και έως 750 ευρώ και καλύπτεται από τον προϋπολογισμό της ΔΥΠΑ και των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, στους οποίους θα απασχοληθούν οι ωφελούμενοι.



Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Δόμνα Μιχαηλίδου, δήλωσε: «Μέλημα μας είναι να στηρίζουμε το εργατικό δυναμικό και να βρίσκουμε λύσεις. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και το πρόγραμμα ένταξης στην αγορά εργασίας 1.300 μακροχρόνια ανέργων άνω των 55 ετών. Μέσω αυτού του προγράμματος όχι μόνο στηρίζουμε τους μακροχρόνια ανέργους αλλά ενισχύουμε και τις δομές του Δημόσιου Συστήματος Υγείας. Η στόχευσή μας είναι ξεκάθαρη για την περαιτέρω ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών. Κανείς δεν πρόκειται να μείνει πίσω».



