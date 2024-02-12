Θεσσαλονίκη: Στην Αντιτρομοκρατική οι έρευνες για τη βόμβα στα δικαστήρια

Η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία ανέλαβε τις έρευνες για τον παγιδευμένο με εκρηκτικό μηχανισμό φάκελο που απεστάλη στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης και εξουδετερώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ.

Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο φάκελος περιείχε ζελατοδυναμίτιδα.

Σύμφωνα με πηγές του ΑΠΕ-ΜΠΕ ο φάκελος που έφτασε στον τρίτο όροφο του δικαστικού μεγάρου Θεσσαλονίκης, είχε ως παραλήπτρια μια πρόεδρο εφετών, ενώ ως αποστολέας αναφερόταν «Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων». Κρίθηκε ύποπτος από την παραλήπτρια οπότε παραδόθηκε προς διερεύνηση. Μεταφέρθηκε στα μηχανήματα X-RAY του μεγάρου όπου διαπιστώθηκε ότι περιείχε εκρηκτική ύλη.

Άμεσα σήμανε συναγερμός και το κτίριο εκκενώθηκε, ενώ στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί του τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών που προχώρησαν στην απενεργοποίηση του μηχανισμού.

Ερευνάται η συνδεσμολογία του, ο αποστολέας του όπως επίσης η διαδρομή μέχρι να φτάσει ο φάκελος στα δικαστήρια.

Σύμφωνα με πληροφορίες η βομβα είναι παρόμοια με αυτην που σκοτωσε τον υπασπιστή του Χρυσοχοΐδη το 2010.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

