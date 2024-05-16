Ο πρώην δικηγόρος του Ντόναλντ Τραμπ, Μάικλ Κοέν, ο οποίος ομολόγησε την περασμένη Τρίτη ότι έδωσε στην Στόρμι Ντάνιελ χρήματα εκ μέρους του Αμερικανού πρώην προέδρου των ΗΠΑ, επιστρέφει σήμερα Πέμπτη στο δικαστήριο στην πρώτη ποινική δίκη ενός πρώην προέδρου.

Ο Κοέν είναι ο τελευταίος και πιο σημαντικός μάρτυρας κατηγορίας και η κατάθεσή του είναι ένα σημάδι ότι η δίκη κινείται με γρήγορους ρυθμούς και φτάνει σταδιακά στο τέλος της, την ώρα που απομένουν μόλις πέντε μήνες πριν την προεδρικές εκλογές.

Την περασμένη Τρίτη και μετά την κατάθεσή του ο δικηγόρος του Τραμπ, Τοντ Μπλανς προσπάθησε να αμφισβητήσει την αξιοπιστία του, παρουσιάζοντάς τον ως ψεύτη που έχει εμμονή με τον πρώην πρόεδρο.

Ωστόσο, καθώς η δίκη θα συνεχιστεί δύο είναι τα στρατηγικά ερωτήματα που προκύπτουν, σύμφωνα με το CNΝ. Το πρώτο είναι αν ο Ντόναλντ Τραμπ θα καταθέσει τελικά, με τον ίδιο να έχει εκφράσει την επιθυμία του να το κάνει αν και οι ίδιοι οι δικηγόροι του πιστεύουν ότι δεν είναι καλή ιδέα καθώς παίζει με τη φωτιά. Το δεύτερο ερώτημα είναι πόσους μάρτυρες θα καλέσει η υπεράσπισηή του κι αν τελικά οι δικηγόροι του Τραμπ θα προβάλουν ένα τολμηρό επιχείρημα ότι η πολιτεία της Νέας Υόρκης δεν κατάφερε τ να αποδείξει την ενοχή του Τραμπ.

Όπως όμως κι αν εξελιχθούν τα πράγματα, είναι προφανές ότι αφότου ολοκληρωθούν οι καταθέσεις η επιτροπή θα αποσυρθεί για να εξετάσει την ετυμηγορία και να αποφασίσει ουσιαστικά εάν, για πρώτη φορά στην ιστορία, ένα μεγάλο πολιτικό κόμμα θα προτείνει έναν καταδικασθέντα για πρόεδρο των ΗΠΑ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.