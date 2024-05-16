Θύμα παράσυρσης έπεσε το μεσημέρι της Πέμπτης ένας διασώστης του ΕΚΑΒ στην Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του thestival.gr, ο διασώστης του ΕΚΑΒ παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο στην Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης και ενώ εκείνος είχε σπεύσει με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο σημείο λόγω άλλου τροχαίου που σημειώθηκε νωρίτερα στο ύψος των Νταμαριών της Ευκαρπίας, στο ρεύμα προς ανατολικά.

Στην προσπάθειά του να προσεγγίσει το αυτοκίνητο που είχε εκτραπεί της πορείας του, ο διασώστης παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα με συνέπεια τον τραυματισμό του.

Στο σημείο σπεύδει κινητή μονάδα ενώ ο διασώστης αναμένεται να μεταφερθεί στο Παπανικολάου.

Σημειώνεται ότι από την εκτροπή του οχήματος έχει τραυματιστεί στο κεφάλι μια γυναίκα.

