Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Θεσσαλονίκη: 12χρονη αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει όταν 13χρονος διακίνησε γυμνές φωτογραφίες της

Σοκάρει η νέα υπόθεση revenge porn  - Ο 13χρονος απολογείται σήμερα

Σοκάρει είναι η νέα υπόθεση revenge porn στη Θεσσαλονίκη

Σοκάρει η νέα υπόθεση revenge porn στη Θεσσαλονίκη καθώς ένα κορίτσι μόλις 12 ετών αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει όταν ένας 13χρονος διακίνησε στο διαδίκτυο γυμνές φωτογραφίες της.

Σύμφωνα με τη ρεπόρτερ του ΣΚΑΪ στη Θεσσαλονίκη Έλενα Χελβατζόγλου, το περιστατικό κατήγγειλε η μητέρα του κοριτσιού.

Κινήθηκαν οι σχετικές διαδικασίες, ο ανήλικος συνελήφθη και χθες οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα.

Σε βάρος του 13χρονου, ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη καθώς χωρίς την άδεια της μικρής διακινούσε οπτικοακουστικό υλικό που αφορά στην ιδιωτική ζωή. Επίσης κατηγορείται ότι κατείχε υλικό παιδικής πορνογραφίας.

Ο 13χρονος απολογείται σήμερα. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Revenge porn Θεσσαλονίκη ανήλικοι
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark