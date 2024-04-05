Ήταν 5 Απριλίου 2021. Μία ημερομηνία που θα μείνει πάντα χαραγμένη στο μυαλό και στην καρδιά όλων. Ήταν τότε, πριν από τρία χρόνια, σαν σήμερα, που η 28χρονη Κωνσταντίνα και ο 30χρονος αδερφός της Γιώργος, έπεφταν μαχαιρωμένοι στο σπίτι τους στη Μακρινίτσα από τα χέρια του εν διαστάσει συζύγου της 28χρονης. Η 28χρονη τότε μητέρα ενός παιδιού, την ώρα της επίθεσης και λίγα λεπτά μετά το τραγικό της τέλος, καλούσε σε βοήθεια την αστυνομία…

Ο φριχτός θάνατος της 28χρονης στην Αθήνα ξυπνά τις μνήμες και στη Μαγνησία από το φοβερό έγκλημα που διαπράχθηκε το βράδυ της 5ης Απριλίου 2021 στην Μακρινίτσα. Θύματα η 28χρονη Κωνσταντίνα και ο αδερφός της Γιώργος. Τα δύο παιδιά της οικογένειας Τσάπα, που σε λίγα μόλις λεπτά ξεκληρίστηκε…

Το έγκλημα ήταν προμελετημένο

Οι γονείς των αδικοχαμένων παιδιών σε δηλώσεις τους πριν από τρία χρόνια δήλωναν ότι το έγκλημα ήταν προμελετημένο. «Το είχε προμελετημένο το έγκλημα αυτός. Απειλούσε μπροστά και στην αστυνομία ότι θα χυθεί αίμα και θα θρηνήσουμε θύματα», έλεγε τότε ο πατέρας των θυμάτων, Απόστολος Τσάπας.

Ο δράστης επιτέθηκε αρχικά στον πατέρα των παιδιών, που βγήκε στην αυλή του σπιτιού για να τον καθησυχάσει όταν άκουσε τις φωνές και τις απειλές και δέχτηκε ένα βαθύ τραύμα στο χέρι του. Τότε η κόρη του, η Κωνσταντίνα μπήκε μπροστά για να αντιμετωπίσει εκείνη τον εν διαστάσει σύζυγό της. Όμως ο 31χρονος δράστης δεν άκουσε τίποτα και τραυμάτισε θανάσιμα την 28χρονη, όπως και τον αδερφό της που έτρεξε να την υπερασπιστεί. Το ανήλικο παιδί, ευτυχώς ήταν μέσα στο σπίτι, με τον παππού του να του κρατά τα μάτια κλειστά για να μην αντικρίσει την μάνα του αιματοβαμμένη να κείτεται νεκρή και τον αγαπημένο του θείο Γιώργο, νεκρό από τις μαχαιριές.

Ο δολοφόνος έχει καταδικαστεί σε δις ισόβια και 6,5 χρόνια φυλάκιση από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Καρδίτσας.

«Οι μνήμες ξύπνησαν- Δεν υπάρχει δικαιοσύνη»

Η υπόθεση της γυναικοκτονίας της 28χρονης στην Αθήνα φαίνεται πως μοιάζει με αυτή της 28χρονης Κωνσταντίνας. Εκτός από την ίδια ηλικία και οι δύο γυναίκες είχαν καταφύγει στην Αστυνομία, με την πρώτη να βρίσκει τραγικό θάνατο από πέντε μαχαιριές μπροστά στο Αστυνομικό Τμήμα των Αγίων Αναργύρων.

O Απόστολος Τσάπας, ο πατέρας των δυο παιδιών από τη Μακρινίτσα, που μαχαιρώθηκαν μέχρι θανάτου αναφέρει χαρακτηριστικά: «Είδα την κόρη μου στον θάνατο αυτής της κοπέλας στην Αθήνα. Τα ίδια συνέβησαν και σε αυτή. Ζήλεια. Πήγε στο αστυνομικό τμήμα η κοπέλα και δεν έκαναν τίποτα και την καθάρισε. Δεν έχουμε δικαιοσύνη. Είναι δυνατόν να μην έκανε τίποτα ο φρουρός;», είπε χαρακτηριστικά ο ίδιος, φέρνοντας στο μυαλό του τις στιγμές που έζησε εκείνος χάνοντας τα δυο του παιδιά.

Κάθε φορά που βλέπει να δολοφονούνται παιδιά, κάθε φορά ξυπνούν οι μνήμες των δικών του παιδιών που «έφυγαν» τόσο γρήγορα και τόσο άδικα από τη ζωή.

Κάθε μέρα είναι δύσκολη

Ο κ. Τσάπας με την σύζυγό του και το πλέον έξι χρονών εγγόνι τους Γιώργο, έφυγαν από τη Μακρινίτσα μετά το φονικό και εγκαταστάθηκαν στον Βόλο. Δεν άντεχαν να ζουν σε ένα σπίτι που από τις χαρές, πλημμύρισε πόνο και δάκρυ.

«Κάθε μέρα για μας είναι δύσκολη. Κάθε μέρα. Ήρθαμε στον Βόλο για μια καινούργια αρχή. Πως να μείνουμε στη Μακρινίτσα μετά από αυτό; Πηγαίνουμε στο σπίτι γιατί η γυναίκα μου εργάζεται στο χωριό, κάθομαι με τον μικρό στην αυλή μέχρι να σχολάσει η γυναίκα μου και τα βλέπω ξανά όλα μπροστά μου. Δεν μπορώ να ζήσω εκεί ούτε μια στιγμή. Μια ώρα πηγαίνουμε και δεν μπορώ», είπε ο κ. Τσάπας.

Από παππούδες γίναμε γονείς- Το παιδί έχει το δικό μου επίθετο

Ο κ. Αποστόλης και η κ. Αθανασία Τσάπα από παππούδες έγιναν και γονείς του πλέον έξι ετών Γιώργου, που πηγαίνει στο σχολείο και προσπαθεί να έχει μία φυσιολογική ζωή. «Είναι δύσκολο. Από παππούδες γίναμε και γονείς. Με το παιδί ξεκινάμε κι εμείς πάλι από την αρχή. Δεν υπάρχει νόημα στη ζωή μας χωρίς το παιδί. Αυτό που εύχομαι είναι να πάρει όλα τα καλά από τα παιδιά μου και από την Κωνσταντίνα και τον Γιώργο που έτρεξε να προστατεύσει την οικογένειά του», σημείωσε με συγκίνηση και τρεμάμενη φωνή ο κ. Τσάπας. Ο γιος του, ο Γιώργος, το όνομα του οποίου φέρει και ο εγγονός του, ήταν έτοιμος να φτιάξει τη δική του ζωή και οικογένεια, όμως, όπως πάντα έκανε, σύμφωνα με τον πατέρα του, «σκίστηκε» για την οικογένειά του και έτρεξε να βοηθήσει, με το τέλος να είναι τραγικό.

Μιλώντας για τον εξάχρονο Γιώργο, τον γιο της Κωνσταντίνας ο παππούς Αποστόλης ξεκαθαρίζει ότι παιδί δεν έχει το επίθετο του πατέρα του. «Δεν θα άφηνα να έχει το επίθετό του. Το γύρισα σε μένα. Τσάπας λέγεται το παιδί. Και το μικρό του σαν τον θείο του», είπε με βροντερή φωνή.

«Πείτε στον κακό ότι δεν θέλω να τον δω στα μάτια μου»

Ο μικρός Γιώργος πλέον έχει μεγαλώσει, πηγαίνει στο σχολείο και όπως είπε ο παππούς του γνωρίζει τι έγινε στη μαμά του και στον θείο του. «Το παιδί ξέρει, όχι όλες τις λεπτομέρειες, αλλά ξέρει για τη μαμά και τον θείο του. Πηγαίνουμε και στο νεκροταφείο. Ρωτάει όμως «με τι σκότωσε τη μαμά και τον θείο»;», είπε ο κ. Τσάπας, συνεχίζοντας ότι απαγορεύει στον πατέρα του παιδιού και δράστη της διπλής δολοφονίας να δει το παιδί.

«Το απαγορεύω, δεν έχει παιδί πλέον. Δεν προσπάθησε, δεν ενδιαφέρεται. Εάν ενδιαφέρονταν για το παιδί του δεν θα έκανε αυτά που έκανε. Δεν τον νοιάζει κανείς. Τον νοιάζει μόνο ο εαυτούλης του», υποστήριξε ο κ. Τσάπας για τον δράστη της δολοφονίας, ενώ αποκάλυψε ότι και το παιδί δεν θέλει να δει τον πατέρα του.«Στο δικαστήριο ο μικρός μας είχε πει «πείτε στον κακό ότι δεν θέλω να τον δω στα μάτια μου»».

Η φωνή του κ. Τσάπα λίγη ώρα μετά λυγίζει. Τα δάκρυα και ο σπαραγμός ακούγονται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Αυτό που είπε στην αρχή της συνομιλίας επιβεβαιώνεται στο έπακρο. Κάθε ημέρα είναι δύσκολη… Κάθε μέρα εδώ και τρία χρόνια.

