Τουριστικά πρακτορεία: Προς «εισβολή» δεκάδων χιλιάδων Τούρκων τουριστών στα νησιά και σε όλη την Ελλάδα

«Εισβολή» δεκάδων χιλιάδων Τούρκων τουριστών στα νησιά, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, προβλέπουν οι εκπρόσωποι των τουρκικών τουριστικών πρακτορείων, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης. Στην Τουρκία υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες για τη διευκόλυνση της βίζας στα νησιά, αλλά και επικρίσεις για τη γραφειοκρατική διαδικασία στη χώρα μας.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

«Πήρε αρκετό καιρό για να μπορέσει η Ελλάδα να λειτουργήσει τα τελωνεία με τον τρόπο που πρέπει... Τα νησιά που θα λειτουργήσουν είναι η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος η Κως και η Ρόδος. Οι πολίτες μας θα πρέπει να παραδίδουν τα διαβατήρια τους τρεις μέρες πριν, και θα ενταχθούν στο σύστημα της βίζας στα νησιά» δήλωσε ο Κιβάντς Μερίτς, πρόεδρος του Συλλόγου τουριστικών γραφείων Σμύρνης.

«Δεν χρειάζονται πολλά έγγραφα όπως η βίζα Σένγκεν. Φωτοτυπία διαβατηρίου, ασφάλεια, και κράτηση» διευκρίνισε, μιλώντας σε τουρκικά ΜΜΕ. «Όμως να πούμε πως στην πραγματικότητα η εφαρμογή ξεκινάει τώρα, και όπως μαθαίνουμε δυστυχώς τα νησιά δεν είναι έτοιμα 100%, και οι συμπολίτες μας ας μην συνωστίζονται ιδιαίτερα αν και στα νησιά μάς υποσχέθηκαν πως όλα τα είναι έτοιμα μέχρι τις γιορτή του Μπαϊραμιού» τόνισε ο πρόεδρος του Συλλόγου τουριστικών γραφείων Σμύρνης..

«Την προσεχή εβδομάδα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη είναι η θρησκευτική τους γιορτή. Ο Ταγίπ Ερντογάν έδωσε μια έξτρα μέρα άδεια τη Δευτέρα, και κλείνουν τα πάντα στην Τουρκία, δηλαδή θα ταξιδέψουν, σχολίασε ο Μανώλης Κωστίδης. «25 εκατ. Τούρκοι θα ταξιδέψουν από το χωριό τους μέχρι την Ευρώπη» ανέφερε από πλευράς του ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη.

«Δεκάδες χιλιάδες Τούρκοι έχουν ήδη πάρει βίζες Σένγκεν. Μόνο στα ελληνικά νησιά θα ταξιδέψουν 15.000 με 20.000 Τούρκοι αυτή την εβδομάδα, ενώ δεν υπολογίζουν Κήπους και Καστανιές. Εκεί αν υπήρχαν υποδομές θα είχαν περάσει 200.000 οχήματα σε μια εβδομάδα, σε 10 ημέρες» επισήμανε δε.

Χάρη στην πολύ καλή συνεργασία που έχουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απέδωσε το μέτρο της βίζας τόνισε στον ΣΚΑΪ σχολιάζοντας την είδηση ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Δημήτρης Καιρίδης.



Καταφέραμε να φέρουμε κάτι που στην Ευρώπη θεωρούνταν αδύνατο… υπήρξε κλίμα κατά της χαλάρωσης της Τουρκίας, πείσαμε την ΕΕ, και είπαμε ότι θέλουμε νέο μοντέλο στην ευρωτουρκική σχέση. Πρόκειται για το μοναδικό πρόγραμμα εξαίρεσης σε όλο το Σένγκεν πρόσθεσε ο υπουργός.



Στο Ανατολικό Αιγαίο μιλάμε για 14 λιμάνια, 10 νησιά, μερικά νησιά έχουν πάνω από ένα λιμάνι, και είναι ένα πρόγραμμα που ξεκίνησε από τα πέντε μεγάλα νησιά. Καθένας που έρχεται πληρώνει 60 ευρώ ενισχύεται το ελληνικό δημόσιο, η ελληνική οικονομία βοηθάμε και τα νησιά μας, και φέρνει τις δυο κοινωνίες πιο κοντά στη νέα εποχή σχολίασε ο κ. Καιρίδης.



«Πρέπει να δούμε τους συνοριακούς μας σταθμούς και να επενδύσουμε στην εικόνα και τη βιτρίνα της χώρας» παραδέχθηκε πάντως.



Πηγή: skai.gr

