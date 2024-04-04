Αγανάκτηση αλλά και προβληματισμό προκαλούν οι περαιτέρω αποκαλύψεις γύρω από τη σωρεία λαθών και παραλήψεων στη διαχείριση της υπόθεσης της 28χρονης Κυριακής που έχασε τη ζωή της από τη δολοφονική επίθεση του πρώην συντρόφου της, έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων, λίγα λεπτά αφότου είχε μεταβεί εκεί για να ζητήσει προστασία.

Όπως αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ενδεικτικό της εντελώς λάθος εκτίμησης των αρμόδιων οργάνων για το περιστατικό αλλά και της μη τήρησης των τυπικών διαδικασιών ήταν το γεγονός πως όταν η άτυχη 28χρονη παρουσιάστηκε στην αξιωματικό υπηρεσίας και την υποδιοικήτρια του ΑΤ για να αναφέρει την κατάσταση, καμία από τις δύο δεν ζήτησε έστω τα στοιχεία της.

Επίσης,δε ζήτησαν και τα στοιχεία του δράστη αλλά ούτε και την περιγραφή των εξωτερικών του χαρακτηριστικών, ώστε να στείλουν ένα περιπολικό έξω από το σπίτι της για να τον αναζητήσουν.

Στην κατάθεσή της η υποδιοικήτρια του Α.Τ Αγ. Αναργύρων αναφέρει: «Κάποια στιγμή ήρθε μια κοπέλα μαζί με το αγόρι της και μας είπε πως την ενοχλεί ο πρώην της. Η αξιωματικός υπηρεσίας της εξήγησε ότι μπορεί να κάνει μήνυση ή ασφαλιστικά μέτρα στον πρώην της. Όταν την ρωτήσαμε εάν την απειλεί ή κάτι άλλο μας είπε πως την ενοχλεί χωρίς να προσδιορίσει όμως το είδος της ενόχλησης. Αυτό βέβαια θυμάμαι εγώ καθώς δεν ήμουν και όλη την ώρα παρούσα. Μας ζήτησε μόνο εάν μπορούμε να την συνοδεύσουμε μέχρι το σπίτι της γιατί πίστευε ότι ο πρώην της, την περίμενε εκεί. Επειδή δεν υπήρχε διαθέσιμο περιπολικό στο Τμήμα της είπαμε ότι μπορούμε να καλέσουμε την Άμεση Δράση».



Σύμφωνα με τη νεαρή αστυνομικό, η 28χρονη κοπέλα είπε πως θα έπαιρνε μόνη της το «100» και κατέβηκε μαζί με τον νεαρό που την συνόδευε στην είσοδο του τμήματος.

Η υποδιοικητής πήγε στο γραφείο της και τότε λέει άκουσε φωνές στο δρόμο.



«Εγώ πήγα στο γραφείο μου και μετά από ελάχιστα λεπτά 2-3, άκουσα κάποιον να φωνάζει την «έσφαξε την έσφαξε». Τότε τρέξαμε όλοι στο ισόγειο, στην είσοδο του Τμήματος και είδαμε την κοπέλα που ήταν πριν επάνω στο γραφείο του Αξιωματικού Υπηρεσίας, πεσμένη μπρούμυτα και «ποτάμι» από αίμα να τρέχει. Η κοπέλα είχε για λίγο τις αισθήσεις της, αλλά μετά όχι. Καλέσαμε το Ε.Κ.Α.Β, φωνάξαμε τη φαρμακοποιό από το γειτονικό φαρμακείο, όπου διαπίστωσε ότι δεν είχε σφυγμό».



Μετά από λίγα λεπτά αναφέρει η αξιωματικός έφτασε και το ΕΚΑΒ, που διαπίστωσε το θάνατο της κοπέλας και παρέλαβε τον δράστη που είχε αυτοτραυματιστεί με το ίδιο μαχαίρι. Τα περιστατικό λέει η αστυνομικός έγινε περίπου δύο μέτρα από τη σκοπιά του τμήματος.

