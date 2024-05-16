Ο Σι Τζινπίνγκ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν υπεραμύνθηκαν σήμερα του άξονα Πεκίνου-Μόσχας ως παράγοντα "σταθερότητας" και "ειρήνης" στον κόσμο, καθώς ο Ρώσος ηγέτης ελπίζει σε αυξημένη υποστήριξη εκ μέρους της Κίνας για τον πόλεμό του στην Ουκρανία.

Η σχέση Κίνας-Ρωσίας "είναι όχι μόνο προς το θεμελιώδες συμφέρον των δύο χωρών και των δύο λαών, αλλά και ευνοϊκή προς την ειρήνη", εκτίμησε ο Σι Τζινπίνγκ έπειτα από μία συνάντηση με τον ομόλογό του στο Πεκίνο.

Και "η Κίνα είναι έτοιμη να εργαστεί με τη Ρωσία για να (...) υποστηρίξουν την αντικειμενικότητα και τη δικαιοσύνη στον κόσμο". "Η σχέση Κίνας-Ρωσίας σήμερα επιτεύχθηκε με κόπο και οι δύο πλευρές οφείλουν να τη φροντίσουν και να τη μεγαλώσουν", πρόσθεσε.

Η σχέση αυτή είναι "ένας παράγοντας σταθερότητας στη διεθνή σκηνή", δήλωσε από την πλευρά του ο Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμφωνα με το Κρεμλίνο. "Δεν είναι καιροσκοπική και δεν κατευθύνεται εναντίον ουδενός".

"Μαζί, υπερασπιζόμαστε τις αρχές της δικαιοσύνης και μια δημοκρατική παγκόσμια τάξη που θα αντανακλά τις πολυπολικές πραγματικότητας και θα βασίζεται στο διεθνές δίκαιο", είπε.

Μετά τη διμερή συνάντησή τους, οι δύο άνδρες υπέγραψαν κοινό ανακοινωθέν για την εμβάθυνση της "σινορωσικής καθολικής στρατηγικής σύμπραξης", σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν έφθασε σήμερα το πρωί στο Πεκίνο για διήμερη επίσκεψη, στο πρώτο ταξίδι του στο εξωτερικό μετά την επανεκλογή του τον Μάρτιο και το δεύτερο στην Κίνα σε διάστημα λίγο μεγαλύτερο των έξι μηνών.

Μερικές ώρες νωρίτερα είχε εκφράσει την ικανοποίησή του για την προώθηση του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία.

Στο κοινό ανακοινωθέν τους, το Πεκίνο και η Μόσχα εκτιμούν πως πρέπει να αποφευχθεί κάθε απόφαση που θα συνέβαλλε "στην παράταση των εχθροπραξιών και σε μια νέα κλιμάκωση της σύγκρουσης".

Μια διατύπωση που μοιάζει να θέτει στο στόχαστρο Ευρωπαίους και Αμερικανούς, καθώς η Κίνα και η Ρωσία δηλώνουν τακτικά ότι είναι οι παραδόσεις δυτικών όπλων στην Ουκρανία που παρατείνουν τον πόλεμο.

Ο ασιατικός γίγαντας είναι μια κρίσιμη οικονομική σανίδα σωτηρίας για τη Ρωσία, που αντιμετωπίζει βαριές δυτικές κυρώσεις.

Λίγο μετά την επιστροφή του από μια περιοδεία στην Ευρώπη, ο Σι Τζινπίνγκ υπεραμύνθηκε του δικαιώματος να διατηρεί με τον Ρώσο γείτονα κανονικούς οικονομικούς δεσμούς. Η Κίνα επωφελείται κυρίως από τις εισαγωγές φθηνής ρωσικής ενέργειας.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους δίπλα στον Σι Τζινπίνγκ, ο Βλαντίμιρ Πούτιν είπε σήμερα πως είναι "ευγνώμων" στην Κίνα για τις πρωτοβουλίες της σχετικά με την επίτευξη ειρήνης στην ουκρανική κρίση, σύμφωνα με τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Η Κίνα καλεί τακτικά για σεβασμό της εδαφικής ακεραιότητας όλων των χωρών (της Ουκρανίας συμπεριλαμβανομένης, υπονοείται), όμως καλεί επίσης να ληφθούν υπόψη οι ανησυχίες ασφάλειας της Ρωσίας.

"Οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι μια πολιτική λύση στην κρίση στην Ουκρανία είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθηθεί", είπε ο Σι στους δημοσιογράφους.

"Η Κίνα ελπίζει πως η ειρήνη και η σταθερότητα θα αποκατασταθούν γρήγορα στην ευρωπαϊκή ήπειρο και θα συνεχίσει να παίζει εποικοδομητικό ρόλο για αυτό τον σκοπό", υποσχέθηκε.

Εξάλλου, ο Βλαντίμιρ Πούτιν χαρακτήρισε "επιβλαβή" κάθε "κλειστή" πολιτική και στρατιωτική συμμαχία στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού , όπου ο Κινέζος εταίρος του ανταγωνίζεται τις Ηνωμένες Πολιτείες, που συνεργάζονται με την Αυστραλία και τη Βρετανία για να αντικρούσουν την επιρροή του Πεκίνου.

Ο Ρώσος πρόεδρος συνάντησε επίσης σήμερα το απόγευμα τον πρωθυπουργό Λι Τσιανγκ, ο οποίος είπε πως το Πεκίνο επιθυμεί να "συνεχίσει να βαθαίνει τη συνεργασία σε διάφορους τομείς" με τη Μόσχα.

Η Δύση βλέπει αυτούς τους στενούς σινορωσικούς δεσμούς με αυξανόμενη δυσπιστία.

Η Ουάσινγκτον έχει θέσει μια κόκκινη γραμμή στο Πεκίνο --να μην δώσει απευθείας όπλα στη Μόσχα-- και λέει πως μέχρι τώρα δεν έχει απόδειξη για το αντίθετο.

Όμως οι Ηνωμένες Πολιτείες εκτιμούν πως η κινεζική οικονομική υποστήριξη επιτρέπει στη Ρωσία να ενισχύσει την παραγωγή πυραύλων, μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) και αρμάτων μάχης.

Οι σινορωσικές εμπορικές ανταλλαγές εκτοξεύθηκαν μετά την εισβολή στην Ουκρανία, υπερβαίνοντας τα 220 δισ. δολάρια το 2023, σύμφωνα με τα κινεζικά τελωνεία.

Οι κινεζικές εξαγωγές προς τη Ρωσία μειώθηκαν ωστόσο τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, μετά την απειλή αμερικανικών κυρώσεων.

Διάταγμα που υπογράφτηκε τον Δεκέμβριο από τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν επιτρέπει στο εξής διευτερεύουσες κυρώσεις σε βάρος ξένων τραπεζών που συνδέονται με τη ρωσική πολεμική μηχανή. Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών δεν μπορεί να τις αποκλείσει από το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, που βασίζεται στο δολάριο.

Πολλές κινεζικές τράπεζες διέκοψαν ή μείωσαν τις συναλλαγές τους με τους Ρώσους πελάτες τους, σύμφωνα με οκτώ υπηκόους των δύο χωρών που εμπλέκονται στο διμερές εμπόριο.

Η Κίνα επιδιώκει παράλληλα να ανανεώσει τους δεσμούς της με τις Ηνωμένες Πολιτείες και αναμένεται να περιορίσει την ενίσχυση της συνεργασίας της με τη Ρωσία, σύμφωνα με αναλυτές.

Η Μόσχα και το Πεκίνο υπέγραψαν, ωστόσο, σήμερα πολλές εμπορικές συμφωνίες.

Αύριο, Παρασκευή, ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα μεταβεί στη Χαρμπίν (βορειοανατολική Κίνα) για να επισκεφθεί μια έκθεση για το εμπόριο και τις επενδύσεις.

Πηγή: skai.gr

