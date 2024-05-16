Σοβαρή οικονομικής φύσεως υπόθεση στην οποία φέρεται να εμπλέκεται 53χρονος Kρητικός ερευνά η δικαιοσύνη και ειδικότερα η αρμόδια ανακριτική Αρχή Πειραιά ενώπιον της οποίας οδηγήθηκε ο συλληφθείς βάσει εντάλματος.

Ο 53χρονος που συνελήφθη στα Πεζά του Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων στις 14 Μαΐου, φέρεται να είχε «προσληφθεί» από γνωστή αλυσίδα σούπερ-μάρκετ πανελλαδικής εμβέλειας ως μπροστινός για τις υπογραφές και μόνο. Λειτουργούσε δηλαδή ως «αχυράνθρωπος».

Η υπό διερεύνηση υπόθεση φέρεται να αφορά φοροδιαφυγή της τάξεως των 200 εκατομμυρίων ευρώ συνολικά για τα τελευταία 13 χρόνια και συγκεκριμένα από το 2011 και μετά.

Αστυνομικοί του Α.Τ. Μινώα συνέλαβαν τον 53χρονο βάσει του εντάλματος της ανακριτικής Αρχής Πειραιά.

