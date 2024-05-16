Το μυστήριο τελείωσε: Η Berkshire Hathaway του Γουόρεν Μπάφετ αποκάλυψε ότι ένα σημαντικό μερίδιό της ανήκει στην ασφαλιστική εταιρεία Chubb, φανερώνοντας τελικά την επένδυση που έχει κρατήσει κρυφή από πέρυσι.

Η Berkshire αποκάλυψε ότι απέκτησε και κατέθεσε σχεδόν 26 εκατομμύρια μετοχές της Chubb στην τράπεζα Securities and Exchange Commission (SEC), κάτι που μεταφράζεται σε αξία περίπου 6,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η εταιρεία του Μπάφετ το είχε κρατήσει επτασφράγιστο μυστικό από την κοινή γνώμη, ζητώντας «εμπιστευτική μεταχείριση» από την SEC.

Η Chubb, μια ασφαλιστική επιχείρηση που δραστηριοποιείται σε 54 χώρες, έγινε πρωτοσέλιδο τον Μάρτιο, αφού η εταιρεία ανέλαβε την εγγύηση προσφυγής του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ύψους περίπου 92 εκατομμυρίων δολαρίων στην αγωγή του Ε. Ζαν Κάρολ για συκοφαντική δυσφήμιση.

Ο Μπάφετ, CEO της Berkshire, διάσημος για την επενδυτική του ικανότητα, έχει εμπνεύσει μεγάλο αριθμό επενδυτών που μιμούνται τις κινήσεις του χαρτοφυλακίου του. Το μερίδιο της Berkshire Hathaway στο Chubb δεν αποτελεί εξαίρεση. Η μετοχή της Chubb σημείωσε άλμα άνω του 8% στις συναλλαγές εκτός ωραρίου την Τετάρτη.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του CNN, τον Φεβρουάριο η Berkshire αποκάλυψε ότι πούλησε 10 εκατομμύρια μετοχές της Apple το πρώτο τρίμηνο του έτους. Η εταιρεία πούλησε επίσης 80 εκατομμύρια μετοχές της εταιρείας εκτυπωτών HP το τέταρτο τρίμηνο του 2023, μειώνοντας τις συμμετοχές της κατά 78%.

Πηγή: CNN

