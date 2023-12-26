Η πυκνή ομίχλη που καλύπτει το λεκανοπέδιο Ιωαννίνων έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στις αεροπορικές πτήσεις, σε μέρες μάλιστα όπου η πληρότητα στο Νομό είναι στο απόλυτο και τα αεροπορικά εισιτήρια εξαντλημένα από μέρες.

Η πρωινή πτήση της Aegean άλλαξε ώρα αναχώρησης από την Αθήνα και παρότι είχε δρομολογηθεί αεροσκάφος Airbus –κι όχι τα ελικοφόρα που συνήθως κάνουν το δρομολόγιο- τελικά ακυρώθηκε.

Αποτέλεσμα ήταν αρκετοί επιβάτες να μείνουν στην Αθήνα και πολλοί περισσότεροι στα Ιωάννινα.

Οι διαμαρτυρίες ήταν έντονες αφού χρειάστηκε μετά από αρκετή αναμονή όχι απλά να πληροφορηθούν την ακύρωση αλλά και να αναζητήσουν τρόπο να φτάσουν στην Αθήνα αφού είτε πρέπει να επιστρέψουν στην εργασία τους ή και κάποιοι να συνεχίσουν το ταξίδι τους..

Δυστυχώς τις ημέρες της πυκνής ομίχλης λύση δεν μπορεί να υπάρξει και αυτό δεν αφορά μόνο στο αεροδρόμιο Ιωαννίνων. Συχνά ανάλογα προβλήματα καταγράφονται και στην Θεσσαλονίκη όπου εκεί όμως χρησιμοποιούνται από τις αεροπορικές εταιρείες γειτονικά αεροδρόμια –συνήθως της Καβάλας- ως εναλλακτική λύση.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.