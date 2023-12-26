Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ανδρουλάκης για τον Βασίλη Καρρά: Τον αγάπησε όλη η Ελλάδα

Ο Νίκος Ανδρουλάκης μετέβη στον Ιερό Ναό της του Θεού Σοφίας στη Θεσσαλονίκη και συλλυπήθηκε την οικογένεια του κορυφαίου λαϊκού τραγουδιστή

Ανδρουλάκης

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, το μεσημέρι της Τρίτης μετέβη στον Ιερό Ναό της του Θεού Σοφίας στη Θεσσαλονίκη, όπου έχει τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του Βασίλη Καρρά.

Ο κ. Ανδρουλάκης συλλυπήθηκε την οικογένεια του κορυφαίου λαϊκού τραγουδιστή και έκανε την ακόλουθη δήλωση:



«Τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του Βασίλη Καρρά, ενός πολύ μεγάλου λαϊκού καλλιτέχνη ο οποίος μάς κράτησε συντροφιά για δεκαετίες. Καθημερινός άνθρωπος, που ήθελε να προσφέρει στον συνάνθρωπό του, και τον αγάπησε όλη η Ελλάδα. Είναι ελάχιστη υποχρέωση να τιμήσουμε τη μνήμη του. Περάσαμε με τη μοναδική του φωνή, αξέχαστες στιγμές».
 
Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Βασίλης Καρράς Θεσσαλονίκη λαϊκό προσκύνημα
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark