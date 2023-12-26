Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, το μεσημέρι της Τρίτης μετέβη στον Ιερό Ναό της του Θεού Σοφίας στη Θεσσαλονίκη, όπου έχει τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του Βασίλη Καρρά.
Ο κ. Ανδρουλάκης συλλυπήθηκε την οικογένεια του κορυφαίου λαϊκού τραγουδιστή και έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του Βασίλη Καρρά, ενός πολύ μεγάλου λαϊκού καλλιτέχνη ο οποίος μάς κράτησε συντροφιά για δεκαετίες. Καθημερινός άνθρωπος, που ήθελε να προσφέρει στον συνάνθρωπό του, και τον αγάπησε όλη η Ελλάδα. Είναι ελάχιστη υποχρέωση να τιμήσουμε τη μνήμη του. Περάσαμε με τη μοναδική του φωνή, αξέχαστες στιγμές».
Πηγή: skai.gr
