Εφιαλτικές στιγμές επί δυόμιση λεπτά στα χέρια αδίστακτου κακοποιού, έζησε νεαρή υπάλληλος σε μίνι μάρκετ στη Θεσσαλονίκη.

Όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο της ΕΡΤ, ο νεαρός ληστής, μπαίνει στο κατάστημα, πιάνει από το λαιμό την κοπέλα, την σέρνει μέχρι την ταμειακή μηχανή, μετά από προσπάθειες καταφέρνει και την ξεκλειδώνει. Αφαιρεί τα χαρτονομίσματα και τα κέρματα.

Η υπάλληλος τού δίνει μια σακούλα και βάζει μέσα τα χαρτονομίσματα.

Ο δράστης κρατώντας από το λαιμό την υπάλληλο, συνεχίζει να ψάχνει τα συρτάρια και όλα τα ράφια για χρήματα.

Ξαφνικά μπαίνει ένας πελάτης, ο δράστης δεν πτοείται από την παρουσία του.

Ο πελάτης, αποσβολωμένος από την εικόνα, προφανώς φοβάται και δεν βοηθάει την κοπέλα, και μετά από λίγο βγαίνει από το κατάστημα.

Η κοπέλα παλεύει με τον δράστη και προσπαθεί να ξεφύγει από τα χέρια του.

Ο κακοποιός αρπάζει την τσάντα της και το κινητό της. Η υπάλληλος προσπαθεί να τον αποτρέψει να τα κλέψει. Καταφέρνει να συγκρατήσει την τσάντα της όχι όμως και το κινητό της τηλέφωνο.

Ο ληστής βγαίνει από το κατάστημα, συναντάει τον συνεργό του που κρατούσε τσίλιες και εξαφανίζονται στα στενά της περιοχής.

Πηγή: skai.gr

