Εφιαλτικές στιγμές επί δυόμιση λεπτά στα χέρια αδίστακτου κακοποιού, έζησε νεαρή υπάλληλος σε μίνι μάρκετ στη Θεσσαλονίκη.
Όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο της ΕΡΤ, ο νεαρός ληστής, μπαίνει στο κατάστημα, πιάνει από το λαιμό την κοπέλα, την σέρνει μέχρι την ταμειακή μηχανή, μετά από προσπάθειες καταφέρνει και την ξεκλειδώνει. Αφαιρεί τα χαρτονομίσματα και τα κέρματα.
Η υπάλληλος τού δίνει μια σακούλα και βάζει μέσα τα χαρτονομίσματα.
Ο δράστης κρατώντας από το λαιμό την υπάλληλο, συνεχίζει να ψάχνει τα συρτάρια και όλα τα ράφια για χρήματα.
Ξαφνικά μπαίνει ένας πελάτης, ο δράστης δεν πτοείται από την παρουσία του.
Ο πελάτης, αποσβολωμένος από την εικόνα, προφανώς φοβάται και δεν βοηθάει την κοπέλα, και μετά από λίγο βγαίνει από το κατάστημα.
Η κοπέλα παλεύει με τον δράστη και προσπαθεί να ξεφύγει από τα χέρια του.
Ο κακοποιός αρπάζει την τσάντα της και το κινητό της. Η υπάλληλος προσπαθεί να τον αποτρέψει να τα κλέψει. Καταφέρνει να συγκρατήσει την τσάντα της όχι όμως και το κινητό της τηλέφωνο.
Ο ληστής βγαίνει από το κατάστημα, συναντάει τον συνεργό του που κρατούσε τσίλιες και εξαφανίζονται στα στενά της περιοχής.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.