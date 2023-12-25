Αποπνικτικές είναι οι συνθήκες για μία ακόμη φορά στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων. Η υγρασία παραμένει στα ύψη και σχεδόν σε όλη την διάρκεια του 24ωρου είναι σε επίπεδα άνω του 80%.

Αποτέλεσμα της υγρασίας και της άπνοιας είναι η ομίχλη η οποία καλύπτει όλο και περισσότερες όλες το λεκανοπέδιο, δίνοντας βέβαια στην περιοχή την γνώριμη χειμερινή της εικόνα, δημιουργώντας όμως και δυσκολίες στις μετακινήσεις αλλά και ακυρώσεις των αεροπορικών πτήσεων ή μεγάλες καθυστερήσεις.

Ο συνδυασμός της υγρασίας, της άπνοιας και της ομίχλης ουσιαστικά κρατά εγκλωβισμένη και την αιθαλομίχλη με τις τιμές των μικροσωματιδίων να είναι σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα και να χτυπάνε κόκκινο τις βραδινές ώρες.

Ανήμερα των Χριστουγέννων και από νωρίς το απόγευμα η τιμή ήταν άνω των 150 μικρογραμμαρίων στο σταθμό που λειτουργεί στην πόλη ενώ ακόμη υψηλότερη ήταν στο σταθμό της Ανατολής.

Η Περιφέρεια Ηπείρου προ ημερών είχε προχωρήσει στις συνήθεις συστάσεις οι οποίες προφανώς δεν αποτελούν λύση στο πρόβλημα που έχει εξελιχθεί σε μόνιμο κατά τους χειμερινούς μήνες.

