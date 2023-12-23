Θρήνος και βαθιά οδύνη για το θάνατο του 45χρονου πυροσβέστη στο τροχαίο δυστύχημα που έγινε λίγο πριν τις 8:00 το πρωί στο 43ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων- Κόνιτσας.

Ο 45χρονος είχε τελειώσει την υπηρεσία του στην Πυροσβεστική της Κόνιτσας και είχε πάρει τον δρόμο της επιστροφής για το σπίτι του στα Ιωάννινα.

Κοντά στη Βίγλα το όχημα που οδηγούσε συγκρούστηκε μετωπικά με άλλο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τρία άτομα, μέλη της ίδιας οικογένειας.

Ο 45χρονος πυροσβέστης ανασύρθηκε νεκρός από το αυτοκίνητό του ενώ οι τρεις επιβάτες του άλλου αυτοκινήτου με τραύματα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Σήμερα (23-12-2023) το πρωί στο 43ο χλμ. της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων-Κοζάνης Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, που οδηγούσε 45χρονος ημεδαπός, συγκρούστηκε με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε 46χρονος και επέβαιναν ακόμη δύο άτομα, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 45χρονου και τον τραυματισμό των υπολοίπων.

Προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Πωγωνίου.

Ανακοίνωση της Ένωσης Πυροσβεστών

«Την βαθιά της θλίψη εκφράζει η Ένωση Υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος Ηπείρου για το θάνατο του Γιώργου Σουμαλεύρη.

Πρόκειται για τον 45χρονο πυροσβέστη ο οποίος σκοτώθηκε το πρωί του Σαββάτου στην Εθνική Κόνιτσας- Ιωαννίνων καθώς από την υπηρεσία του επέστρεφε στο σπίτι του.

«Άλλη μια αποφράδα ημέρα για την οικογένεια του Πυροσβεστικού Σώματος, ο συνάδελφος Σουμαλεύρης Γεώργιος άφησε την τελευταία του πνοή σε τροχαίο όταν επέστρεφε από την Υπηρεσία στην οικογένεια του. Ήταν έγγαμος και πατέρας ενός μικρού κοριτσιού. Το Δ.Σ. της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Ηπείρου εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια του άτυχου συναδέλφου».

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί αύριο 24/12 στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Περιβλέπτου Ιωάννινα 12:00» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.