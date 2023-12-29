Πέθανε η συγγραφέας Μαριάννα Δήτσα - Γι' αυτήν έγραψε τη «Συννεφούλα» ο Διονύσης Σαββόπουλος

Έφυγε από τη ζωή η καθηγήτρια Ιταλικής Φιλολογίας και συγγραφέας Μαριάννα Δήτσα, για την οποία ο Διονύσης Σαββόπουλος έγραψε το τραγούδι «Συννεφούλα» το 1966 στον δίσκο «Φορτηγό».

Η Μαριάννα Δήτσα υπήρξε σύζυγος του Άγγελου Ελεφάντη, ιδρυτή και διευθυντή του περιοδικού κοινωνικοπολιτικού στοχασμού της μεταπολίτευσης «Ο Πολίτης».

«Μας αποχαιρέτησε σήμερα το πρωί η εκλεκτή φίλη Μαριάννα Δήτσα, η Μιμίκα μας, η "Συννεφούλα" των εποχών που γεννούσαν τολμηρούς ποιητές, η Θεσσαλονικιά αρχόντισσα που άναβε φωτιές στο διάβα της, πανεπιστημιακός, νεοελληνίστρια, σύντροφος για χρόνια του κορυφαίου διανοούμενου της Αριστεράς Άγγελου Ελεφάντη, ιδρυτή και διευθυντή του εμβληματικού περιοδικού κοινωνικοπολιτικού στοχασμού της μεταπολίτευσης "ο πολίτης", γενναία γυναίκα, μποέμισσα κι αριστοκράτισσα φίνα. Αντίο, καλή μου φίλη! Ένα ποτήρι ακόμη ξέχειλο θα στήνω στα γλέντια μου, Μαριάννα μου, για να σε θυμάμαι, στα τσιμπούσια μας και στα μεγαλεία σου, τον καιρό της εκθαμβωτικής σου γοητείας, όταν, φοιτητής σε πρωτογνώρισα!» έγραψε στον αποχαιρετισμό του ο συγγραφέας Θωμάς Κοροβίνης.

Πηγή: skai.gr

