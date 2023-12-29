Θεσσαλονίκη: Σήμερα στον εισαγγελέα ο Νορβηγός για τη δολοφονία του αστυνομικού

Σήμερα Παρασκευή θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης ο 44χρονος, Νορβηγός υπήκοος, που κρατείται για τη δολοφονία του 32χρονου αστυνομικού, τα ξημερώματα, σε μπαρ επί της οδού Κατσιμίδη, στη Θεσσαλονίκη.

Ο 44χρονος παραμένει στα κρατητήρια της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης και η προανάκριση του Τμήματος Εγκλημάτων Κατά Ζωής βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τη συγκέντρωση μαρτυρικών καταθέσεων, ενώ εξετάζεται η ποσότητα αλκοόλ που είχε καταναλώσει.

Το χρονικό

Κατά πληροφορίες, ο δράστης ζούσε μόνιμα στην Ελλάδα και φαίνεται πως ήταν γνωστός πελάτης στο κατάστημα. Το φονικό έγινε γύρω στις 4.30 τα ξημερώματα και, σύμφωνα με μαρτυρίες, προηγήθηκε διαπληκτισμός του 44χρονου με τον κουμπάρο του αστυνομικού.

Στη συνέχεια του λεκτικού επεισοδίου, ο Νορβηγός τραυμάτισε με μαχαίρι τον κουμπάρο στο πόδι και τότε επενέβη ο 32χρονος, που διασκέδαζε εκτός υπηρεσίας στο ίδιο μπαρ, με συνέπεια να δεχθεί επίθεση με το ίδιο μαχαίρι.

Ο αστυνομικός που υπηρετούσε στους «αδιάφθορους» της ΕΛ.ΑΣ., υπέστη τραύμα στην αριστερή τραχηλική χώρα, ενώ ο θάνατός του ήταν ακαριαίος.

Ειδοποιήθηκαν άμεσα αστυνομικοί που βρίσκονταν σε παρακείμενη οικοδομή, όπου είναι η έδρα των ΜΑΤ, και συνέλαβαν τον δράστη.

«Δεν είχα πρόθεση να σκοτώσω», κατέθεσε ο 44χρονος Νορβηγός

«Δεν είχα πρόθεση να σκοτώσω» φέρεται να κατέθεσε κατά την αστυνομική προανάκριση ο 44χρονος ενώ δήλωσε συντετριμμένος μόλις πληροφορήθηκε για τον θάνατο του αστυνομικού.

Ισχυρίστηκε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης.

