Μπορεί να μοιάζει με κάποιο ρομπότ βγαλμένο από τις γνωστές δυστοπικές ταινίες επιστημονικής φαντασίας Terminator, αλλά είναι πέρα για πέρα αλήθεια. Ο λόγος για τον… Thermonator έναν «σκύλο ρομπότ» με ενσωματωμένο… φλογοβόλο που πωλείται (απολύτως νομίμως) στις ΗΠΑ αντί του ευτελούς ποσού των 10.000 δολαρίων!



Ο Thermonator κατασκευάστηκε (από ποιους άλλους;) από μια εταιρεία ονόματι Throwflame με έδρα το Οχάιο η οποία κατασκευάζει φλογοβόλα, και είναι επιτέλους προς πώληση στο ευρύ κοινό!

To σκηνικό του διαφημιστικού βίντεο σίγουρα παραπέμπει σε… Terminator, καθώς ο «ρομποσκύλος» της Αποκάλυψης «ανάβει φωτιές» με το φλογοβόλο…

Δείτε πώς περιγράφει η εταιρεία το πλήρως νόμιμο στις ΗΠΑ Thermonator:



Το Thermonator είναι το πρώτο σκυλί ρομπότ που χειρίζεται φλογοβόλα. Αυτό το τετράποδο συνδυάζεται με το ARC Flamethrower για να προσφέρει φωτιά κατά οπουδήποτε!

Έτοιμο για οτιδήποτε

Έλεγχος και πρόληψη πυρκαγιών

Αγροτική Διαχείριση

Οικολογική Συντήρηση

Αφαίρεση χιονιού και πάγου

Ψυχαγωγία και SFX

Το Thermonator έρχεται επίσης με αισθητήρα LIDAR και με θέαση λέιζερ, καθώς και μια ενσωματωμένη κάμερα για πλοήγηση με προβολή πρώτου προσώπου (FPV), ώστε να μπορείτε να το κατευθύνετε σε στυλ drone από την άνεση του σπιτιού σας. Το Thermonator πωλείται για το μικρό ποσό των $10.000.



Αποκάλυψη τώρα; Έχουμε άλλωστε μπει για τα καλά στον 21ο αιώνα των ταινιών Terminator…



