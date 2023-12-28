«Εκτεταμένη αιμορραγία από τρώση αγγείου» φέρεται να "έδειξε" η ιατροδικαστική εξέταση ως αιτία θανάτου του 32χρονου αστυνομικού που, τα ξημερώματα, δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι παλάμης από 44χρονο, υπήκοο Νορβηγίας, μέσα σε μπαρ (μπυραρία), όπου διασκέδαζαν, στη Θεσσαλονίκη.

Η τρώση αγγείου, κατά τα ευρήματα του ιατροδικαστή, συνδέεται με το χτύπημα στην αριστερή τραχηλική χώρα του θύματος, ενώ ο θάνατός του υπήρξε ακαριαίος.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίζεται σε βάρος του Νορβηγού δράστη από το Τμήμα Εγκλημάτων Κατά Ζωής Θεσσαλονίκης, το φονικό μαχαίρι έχει κατασχεθεί και είναι τύπου «push dagger». Αστυνομικές πηγές ανέφεραν ότι το συγκεκριμένο μαχαίρι χαρακτηρίζεται ως «κρυφό όπλο» καθώς έχει σχεδιαστεί για να κρατιέται στο χέρι με κλειστή παλάμη.

Με το ίδιο μαχαίρι ο δράστης τραυμάτισε στα κάτω άκρα τον κουμπάρο του αστυνομικού, με τον οποίο λογομάχησε για ασήμαντη αιτία, πριν επιτεθεί στον 32χρονο που έσπευσε να μεσολαβήσει και να χωρίσει τους δύο άνδρες.

Ο 44χρονος, που διαμένει τα τελευταία 9 χρόνια στην Ελλάδα ζώντας από επίδομα που λαμβάνει από το νορβηγικό κράτος, κρατείται και θα οδηγηθεί αύριο στην εισαγγελέα ποινικής δίωξης Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την τέλεση του φονικού βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης και γι' αυτό το λόγο υποβλήθηκε στις σχετικές αιματολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί η ποσότητα αλκοόλ που είχε καταναλώσει.

Την ίδια ώρα, ο κουμπάρος του αστυνομικού (επίσης 32 ετών) νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Νοσοκομείο Ιπποκράτειο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.