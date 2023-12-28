Θεσσαλονίκη: Θρήνος για τον 32χρονο αστυνομικό - Το χρονικό του φονικού στο μπαρ

Σε σοκ βρίσκεται η γειτονιά του 32χρονου αστυνομικού,ο οποίος έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα, όταν δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από 44χρονο, Νορβηγό υπήκοο, μέσα σε μπαρ, επί της οδού Κατσιμίδη, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το grtimes.gr όλοι μιλούν για ένα αξιαγάπητο παιδί, που σίγουρα δεν του άξιζε τέτοια τύχη. Μάλιστα όπως αναφέρουν η οικογένεια είχε δοκιμαστεί και από άλλο τραγικό περιστατικό στο παρελθόν.

Το χρονικό της τραγωδίας

Σύμφωνα με μαρτυρίες, μετά από έξοδο για φαγητό, ο 32χρονος αστυνομικός με τον 31χρονο κουμπάρο του πήγαν σε διπλανό μπαρ όπου σύχναζε ο 44χρονος Νορβηγός. Ο δράστης πετούσε αντικείμενα, έβριζε την Ελλάδα και ενοχλούσε τους θαμώνες. Αρχικά ο κουμπάρος προσπάθησε να τον σταματήσει και στη συνέχεια παρενέβη ο 32χρονος αστυνομικός με τον Νορβηγό να τον μαχαιρώνει στην αριστερή τραχηλική χώρα.

Το 32χρονο θύμα

Ακαριαίος ο θάνατος του 32χρονου

Σύμφωνα με τα πρώτα ιατροδικαστικά ευρήματα, ο θάνατος του 32χρονου ήταν ακαριαίος. Ο 32χρονος ταυματίστηκε θανάσιμα στην αριστερή τραχηλική χώρα από ένα μαχαίρι τύπου «push dagger» που κρατούσε ο 44χρονος δράστης. Ειδοποιήθηκαν άμεσα αστυνομικοί που βρίσκονταν σε παρακείμενη οικοδομή, όπου είναι η έδρα των ΜΑΤ, και συνέλαβαν τον δράστη.

Το θύμα υπηρετούσε στην Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος της ΕΛ.ΑΣ., τους λεγόμενους «Αδιάφθορους».

Το όπλο του εγκλήματος

Το μαχαίρι τύπου «push dagger» είναι ένα μαχαίρι με κοντή λεπίδα και λαβή “Τ” που έχει σχεδιαστεί για να πιάνεται και να κρατιέται σε ένα χέρι με κλειστή γροθιά. Η χρήση του ξεκίνησε ως όπλο για τους αμάχους στις αρχές του 19ου αιώνα, και χρησιμοποιήθηκε επίσης στον πόλεμο των χαρακωμάτων του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Σύμφωνα με γείτονες του Νορβηγού, ο 44χρονος ζούσε 9 χρόνια στην Ελλάδα και λάμβανε ένα επίδομα με το οποίο ζούσε. Κατά πληροφορίες, ο δράστης φαίνεται πως ήταν γνωστός πελάτης στο κατάστημα.

Ο 44χρονος δράστης

Στον εισαγγελέα την Παρασκευή ο 44χρονος

Αύριο, Παρασκευή αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης ο 44χρονος, Νορβηγός υπήκοος. Ο 44χρονος παραμένει στα κρατητήρια της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης και η προανάκριση του Τμήματος Εγκλημάτων Κατά Ζωής βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τη συγκέντρωση μαρτυρικών καταθέσεων, ενώ εξετάζεται η ποσότητα αλκοόλ που είχε καταναλώσει.

