Την απόφαση της εισαγγελέως για την ενοχή της Ρούλας Πισπιρίγκου ως το πρόσωπο που έδωσε κεταμίνη στην 9χρονη κόρη της Τζωρτζίνα με αποτέλεσμα να επέλθει ο θάνατός της, σχολίασε το πρωί της Παρασκευής στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ και την εκπομπή ΣΗΜΕΡΑ ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων.

Ο ίδιος δήλωσε πως η εισαγγελέας έχει τεκμηριωμένη άποψη ακόμη και ιατροδικαστικά και μάλιστα συνάδει με τα επιστημονικά δεδομένα.

«Έχει γίνει πλήρως αντιληπτό το θέμα και ως την επιστημονική του άποψη, είδα μία τεκμηριωμένη άποψη για ποιο λόγο πρέπει να γίνει δεκτή η αιτία θανάτου η οποία κατέγραψε και ο ιατροδικαστής, δηλαδή η θανατηφόρος λήψη κεταμίνης η οποία προφανώς οδηγεί σε θάνατο», είπε.

Στην συνέχεια ο ιατροδικαστής ξεκαθάρισε σε όλους τους τόνους πως η κεταμίνη είναι μια ουσία που σκοτώνει, ειδικά αν την χειριστεί κάποιος που δεν είναι ειδικός.

«Εκτίμησή μου είναι ότι το επιστημονικό δεδομένο έχει ουσιαστικά αποδειχθεί, το ποια είναι η ορθή επιστημονική άποψη. Η κεταμίνη σκοτώνει όταν είναι σε χέρια μη ειδικών και σε μικρότερες δόσεις από αυτές που τη χειρίζεται ένας αναισθησιολόγος. Αυτό πρέπει να είναι ένα μήνυμα καθώς χιλιάδες παιδιά χρησιμοποιούν την κεταμίνη ως ναρκωτικό. Η κεταμίνη σκοτώνει επαναλαμβάνω», τόνισε

Πηγή: skai.gr

