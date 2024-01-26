Ταχιάος: Παραδίδεται τη Δευτέρα η Εγνατία οδός και η Βενιζέλου - Το Νοέμβριο θα λειτουργήσει η βασική γραμμή του μετρό

Η βασική γραμμή του μετρό Θεσσαλονίκης θα λειτουργήσει τον Νοέμβριο του 2024, τη Δευτέρα θα παραδοθεί στην πόλη η Εγνατία οδός και η Βενιζέλου, οι προεκτάσεις του στη Δυτική πόλη προχωρούν και προτεραιότητα έχει ο Εύοσμος, το FlyOver Θα γίνει και θα τελειώσει στο χρόνο του, ενώ σχεδιάζεται η ανάπλαση του Σιδηδρομικού Σταθμού. Αυτά επισήμανε ο υφυπουργός Υποδομών, Νίκος Ταχιάος, στη διάρκεια της τοποθέτησής της στο 7ο Αναπτυξιακό Συνέδριο που διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη με θέμα «Περιφερειακή Ανάπτυξη και Νέες Υποδομές».

Αναφερόμενος στην επέκταση του μετρό στο αεροδρόμιο Μακεδονία ο ίδιος είπε ότι αυτή έπεται, ενώ σημείωσε ότι στο σχεδιασμό που γίνεται και θα ανακοινωθεί σύντομα προβλέπεται επέκτασή του προς την Τούμπα και την Χαριλάου «που δεν είχε συζητηθεί ποτέ», όπως είπε.

Για το FlyOver, λέγοντας ότι «δεν γίνεται ομελέτα χωρίς να σπάσεις αβγά», ο κ. Ταχιάος σημείωσε ότι σε όλα τα έργα όταν ξεκινάνε υπάρχουν κάποια προβλήματα.

«Χαίρομαι που επιτέλους οι συμμετέχοντες στη συντονιστική επιτροπή που συγκρότηση ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας θα αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν. Θεωρώ ότι θα ανακοινωθεί ότι θα λειτουργήσει επιτέλους εντός των ημερών το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».

Το FlyOver θα τελειώσει στο χρόνο του, επανέλαβε ο κ. Ταχιάος, εκτός εάν «όσοι δεν θέλουν το FlyOver θυμηθούν ότι μπορούμε να ξαναπαίξουμε τα ίδια παιχνίδια που παίζαμε στην πόλη όπως βλέπω ότι άρχισαν για την ΔΕΘ».

Απαντώντας ο ίδιος στην ερώτηση γιατί θα τελειώσει κανονικά το FlyOver, τόνισε ότι είναι ένα έργο που γίνεται με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, αφού τεχνικά υπάρχει απόλυτη επάρκεια του αναδόχου ότι θα το εκτελέσει και είναι εξασφαλισμένη η χρηματοδότησή του, που σε μεγάλο βαθμό στηρίζεται στις τράπεζες, οι οποίες πιέζουν για την ολοκλήρωση του και την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης».

Στο πλαίσιο αυτό, εξέφρασε την ελπίδα του να μην υπάρξουν εμπλοκές στην υλοποίηση του FlyOver, οι οποίες μάλιστα από πίσω όπως είπε είτε έχουν σκοπιμότητες πολιτικές, είτε προσωπικές είτε ιδεοληψίες».

Μεταξύ άλλων στην ομιλία του είπε ότι στην πολιτική απόφαση πρέπει να είμαστε όλοι σαφείς και πρέπει να την προασπιζόμαστε και υπογράμμισε ότι ο πρωθυπουργός αποτελεί το μεγαλύτερο κεφάλαιο για τη χώρα στη διεθνή προβολή της και στις διεκδικήσεις της,.

Είπε ότι η υλοποίηση της Υποθαλάσσιας στη Θεσσαλονίκη αποτελεί μια άλλη «αποτυχία», αφού και δεν έγινε και συνεχίζει να κοστίζει αφού δεν εξοφλήθηκε ακόμη και αναφερόμενος στον ΟΑΣΘ μίλησε για εμμονή του Σύριζα με την κρατικοποίησή του.

Καταλήγοντας σημείωσε ότι δεν αρκούν οι δημόσιες υποδομές για να πάει μπροστά η Θεσσαλονίκη και τόνισε ότι χρειάζεται στρατηγική, ενώ επισήμανε ότι πρέπει να στραφεί η πόλη στον ιδιωτικό τομέα και να τον κινητοποιήσει προσελκύοντάς τον με την ελκυστικότητά της.

Το συνέδριο διοργανώθηκε από το Ελληνικό Ινστιτούτο Έρευνας και Ανάπτυξης (ΕΛΙΝΕΚΑ), ΤΟ Πολιτικό Ημερολόγιο -Ατζέντα Θεσσαλονίκης», το Myportal.gr και την εφημερίδα «Πολιτική».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.