«Θα έπρεπε οι φωνές της να έχουν σηκώσει την Πάτρα στο πόδι» είπε η εισαγγελέας της Έδρας του ΜΟΔ Ευαγγελία Σπυριδωνίδου για την αντίδραση της Ρούλας Πισπιρίγκου όταν η Τζωρτζίνα υπέστη στο Καραμανδάνειο την πρώτη ανακοπή.

Με ιδιαίτερα σκληρή κριτική ως προς συμπεριφορές της 35χρονης απέναντι στην Τζωρτζίνα η εισαγγελέας είπε για τη μεγαλύτερη κόρη της Ρούλας Πισπιρίγκου και τις νοσηλείες της πως "η Τζωρτζίνα ήταν ένα πολύ δυνατό παιδί, ήταν μια ηρωίδα".

Εστιάζοντας αρκετές φορές στο ίδιο το παιδί, η εισαγγελέας, αφού αναφέρθηκε στους θανάτους της Μαλένας το 2019 και εν συνεχεία,το 2021, της Ίριδας, είπε κατά την εξιστόρηση της πορείας θανάτου της 9χρονης: "Για την Τζωρτζίνα μιλάμε. Που είχε χάσει τις δύο αδελφές της. Που είχε φύγει ο πατέρας της από το σπίτι".

Στην αγόρευσή της η εισαγγελική λειτουργός έχει ξεκινήσει να περιγραφεί με κάθε λεπτομέρεια ημέρα - ημέρα όσα έγιναν από την στιγμή που η Τζωρτζίνα μεταφέρθηκε από τη μητέρα της στο Καραμανδάνειο στις 8 Απριλίου 2021 καθώς, όπως λέει η κατηγορούμενη, εμφάνιζε σπασμούς. Επικαλούμενη ιατρικές εξετάσεις αλλά και τις καταθέσεις των γιατρών, η εισαγγελέας τόνισε πως έγιναν εξετάσεις και το παιδί δεν κρίθηκε ότι χρειάζεται να παραμείνει στο νοσοκομείο. Ωστόσο παρέμεινε μετά από παράπονα της μητέρας για εμετούς.

Για την 11η Απριλίου,ημέρα που το παιδί υπέστη την ανακοπή η κ. Σπυριδωνίδου είπε: "Ξαφνικά χωρίς κάποιο πρόδρομο σημάδι το βρίσκουν οι γιατροί, ωχρό με μυδρίαση. Η κατηγορούμενη δεν έχει βγει έντρομη στο διάδρομο να φωνάξει. Ή δεν έχει καταλάβει τι συμβαίνει ή έχει αντιληφθεί και δεν φωνάζει. Κανένας γιατρός δεν θυμάται πού βρισκόταν την κρίσιμη ώρα η μητέρα.

Αν ήταν το κυρίαρχο πρόσωπο, είχε φωνάξει ήταν σε πανικό, θα την θυμούνταν. Δεν ακούστηκε η κ. κατηγορουμένη. Θα έπρεπε οι φωνές της να έχουν σηκώσει την Πάτρα στο πόδι. Ούτε ούρλιαξε, ούτε φώναξε παρότι είδε το παιδί της να παθαίνει ό,τι και το πρώτο που πέθανε και είναι ψύχραιμη.

Δεν καλεί σε βοήθεια με τον ενδεδειγμένο τρόπο ώστε να ενεργοποιηθεί η αλυσίδα διάσωσης η οποία αν εκκινήσει στα πρώτα 4 με 6 λεπτά είναι αρκετή, μόνο με θωρακικές συμπιέσεις και φιλί της ζωής να κρατήσει στην ζωή. Είναι ευτύχημα που επανήλθε η Τζωρτζίνα".

Η εισαγγελέας μάλιστα ανέφερε σε αυτό το σημείο, πως στον χρόνο μέχρι να τρέξουν οι γιατροί στο δωμάτιο "η Τζωρτζίνα ήταν μόνη της... Αυτό το παιδάκι δεν είχε μία αγκαλιά, διότι, όπως μας είπε εδώ η κατηγορούμενη "δεν ήθελε να κάνει ιατρικές πράξεις". Και η Τζωρτζίνα είναι ολομόναχη στο δωμάτιο".

Σχολιάζοντας μάλιστα τη θέση που εξέφρασε η υπεράσπιση, αμφισβητώντας την αναγκαιότητα της παρατεταμένης ΚΑΡΠΑ επί 50 λεπτά με δεδομένο ότι στη βιβλιογραφία αναφέρεται ότι μετά τα 20 λεπτά μπορεί να επιφέρει εγκεφαλικές βλάβες, η εισαγγελέας έδωσε συγχαρητήρια στον αναισθησιολόγο λέγοντας πως "κανείς δεν μπορεί να στερήσει από κάποιον τη ζωή, επειδή μπορεί να αντιμετωπίσει νευρολογικά προβλήματα. Αλίμονο αν ζητάμε από τους γιατρούς να πρέπει να σταματάνε την ΚΑΡΠΑ μήπως και έχουμε νευρολογικά προβλήματα. Αλίμονό μας αν ζητάμε από τους γιατρούς να σταματούν επειδή δεν θα είναι ο τέλειος άνθρωπος, ποιος έχει πει ότι οι άνθρωποι ΑΜΕΑ δεν είναι τέλειοι άνθρωποι; Συγχαίρω τον κ. Χασαπόπουλο, είναι άνθρωπος με Α κεφαλαίο".

Σε άλλο σημείο αναπτύσσοντας την πρώτη νοσηλεία της Τζωρτζίνας η εισαγγελική λειτουργός με έντονο ύφος ανέφερε πως η κατηγορούμενη "είχε 'δηλητηριάσει' το παιδί κατά του πατέρα του. Είναι ένα παιδί που έχει δει τα αδέλφια του να φεύγουν, η μητέρα του της λέει τα πάντα για τον πατέρα του και αναρωτιόμαστε γιατί είναι σε αυτήν την κατάσταση;

Όλο αυτό το χρονικό διάστημα στο Καραμανδάνειο έχει προκύψει ότι το ζευγάρι ήθελε να χωρίσει. Η κ. κατηγορουμένη και ενώ έχει χάσει ήδη δυο παιδιά, κάνει αναρτήσεις και ψάχνει αν ο Μάνος φοράει τη βέρα του, αν έχει αλλάξει κάτι στο fb, αν ο κ. Δασκαλάκης είναι έξω, κυκλοφορεί... Όλα αυτά ενώ το παιδί της νοσηλεύεται. Εκείνη έχει το νου της αν δηλώνει παντρεμένος ή όχι ο Μάνος.

Η κατηγορούμενη έχει βάλει το παιδί της να ζητά να δει τον μπαμπά της, το μαγνητοφωνεί το παιδί να το λέει ενώ είναι στα επείγοντα. Λέει ευθαρσώς στο παιδί της να μην την φέρνει σε δύσκολη θέση. Είναι φυσιολογικό να λέει μία μάνα στο παιδί της 'γιατί το κάνεις αυτό σε εμένα και τον μπαμπά;'. Αναρωτιώμαστε γιατί το παιδάκι πεταγόταν στον ύπνο του; Γιατί οι γιατροί μιλούσαν για παιδοψυχολόγο;

Το πρώτο τηλεφώνημα που κάνει το πρωί πριν πάει στο Καραμανδάνειο είναι στο δικηγόρο της. Είναι δυνατόν; Να σκέφτεσαι πρώτα το δικηγόρο και μετά τον πατέρα; Τον καλεί (τον δικηγόρο) και του λέει ότι νοσηλεύεται η Τζωρτζίνα. Πού το ήξερε ότι θα νοσηλευτεί; Και όταν φεύγει για φέρει ρούχα κ.λπ. στο νοσοκομείο καλεί την αδελφή της να πάει και όχι τον πατέρα. Σε ποια ζυγαριά μπαίνει ο πατέρας και η θεία για το ποιος θα καθίσει με το παιδί;

Εκείνη τη χρονική στιγμή που η κ. κατηγορουμένη επιλέγει τη θεία για να αφήσει πίσω για να πάρει ρούχα, την ενδιαφέρει η Τζωρτζίνα, οι εξετάσεις της; Αν συνέβαινε κάτι, ποιος θα υπέγραφε; Η θεία; Και όλα αυτά δύο εβδομάδες μετά το θάνατο της Ίριδας. Και αυτό που σε ενδιαφέρει είναι να φύγεις να πάρεις ρούχα και πιτζάμες".

Αναφερόμενη στο κλίμα ανάμεσα στο ζευγάρι η Εισαγγελέας επικαλέστηκε ανάμεσα σε άλλα ένα μήνυμα που είχε στείλει στην κατηγορούμενη ο Δασκαλάκης: "Κάθε φορά που θα χωρίζουμε θα έχουμε μία απώλεια; της λέει ο κ. Δασκαλάκης δύο μέρες πριν εισαχθεί η Τζωρτζίνα στο Καραμανδάνειο. Μέσα σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση έρχεται η ανακοπή της Τζωρτζίνας. Οι σχέσεις του ζευγαριού αποκαταστάθηκαν άμεσα", τόνισε η εισαγγελέας.

Η εισαγγελική λειτουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ημέρα ανταλλαγής αυτών των μηνυμάτων, 6η Απριλίου, όταν η κ. Πισπιρίγκου είχε αφήσει την Τζωρτζίνα στη μητέρα της και είχε πάει σε ένα ξενοδοχείο για να απομονωθεί, όπως έχει πει η ίδια η κ. Πισπιρίγκου. Η κ. Σπυριδωνίδου διάβασε πολλούς από από αυτούς τους διάλογους, είτε με τον Μάνο Δασκαλάκη, είτε με την αδελφή της που προσπαθεί να την πείσει να επιστρέψει στην Τζωρτζίνα γιατί "το παιδί κλαίει. Σε ζητάει", όπως της έλεγε η αδελφή της.

Η αγόρευση συνεχίζεται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.