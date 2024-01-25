Την ενοχή της Ρούλας Πισπιρίγκου για την απόπειρα ανθρωποκτονίας και την ανθρωποκτονία της Τζωρτζίνας, ζήτησε η Εισαγγελέας της Έδρας του ΜΟΔ Ευαγγελία Σπυριδωνίδου.

«Το χέρι που έδωσε την κεταμίνη στην Τζωρτζίνα ήταν αυτό της κατηγορουμένης» είπε η Εισαγγελέας η οποία κλείνοντας είπε πως η Τζωρτζίνα ήταν άτυχη να έχει αυτήν την γυναίκα για μητέρα.

Αν αναλογιστεί κανείς ποια είναι η αιτία για το θάνατο είναι να τρελαθεί. Η μικρή Τζωρτζίνα είχε μια ατυχία στη ζωή της, να έχει μάνα, μητέρα, τροφό, φροντιστή την κατηγορούμενη!» είπε η εισαγγελέας με τη Ρούλα Πισπιρίγκου να σηκώνεται και να ζητά να φύγει από την αίθουσα βρίζοντας χαμηλόφωνα την Εισαγγελέα .

"Το δύσκολο σε αυτήν την υπόθεση δεν είναι να δούμε αν το έκανε.Το δύσκολο είναι να βρούμε γιατί το έκανε" ανέφερε η Εισαγγελέας υπονοώντας πως το κίνητρο της Πισπιρίγκου ήταν η σχέση με τον Δασκαλάκη.

Με πολύ μεγάλη αυστηρότητα η εισαγγελική λειτουργός είπε πως ουσιαστικά η Πισπιρίγκου χρησιμοποιούσε το παιδί για να χειραγωγεί τον Μάνο Δασκαλάκη.

Με μία αγόρευση που ξεπέρασε τις 12 ώρες, η Εισαγγελέας κατέγραψε όλο το ιστορικό της υπόθεσης. Μίλησε για τον "πραγματικό εφιάλτη" που βίωσε το παιδί από τον Απρίλιο του 2021 όταν εισήχθη στο Καραμανδάνειο μέχρι τον Ιανουάριο του 2022 οπότε " η ιδιαίτερη Τζωρτζίνα" εξέπνευσε κατά τη διάρκεια ανάνηψης μετά από την δεύτερη μοιραία ανακοπή που υπέστη στο Αγλαΐα Κυριακού.

Στην τελική της τοποθέτηση πριν το "ζητώ να κηρύξετε ένοχη την κατηγορουμένη" η Εισαγγελέας επεφύλαξε την πιο δρυμεία κριτική της για την προσωπικότητα της Ρούλας Πισπιρίγκου.

Η Εισαγγελέας σκιαγράφησε το προφίλ της κατηγορουμένης χρησιμοποιώντας σκληρότατες εκφράσεις.

"Μας είπε πως ήταν ψύχραιμη κατά τις νοσηλείες της Τζωρτζίνας γιατί δεν συνηθίζει να κλαίει μπροστά σε άλλους. Εδώ όμως έκλαιγε συνέχεια... Πιστεύει πως έτσι θα μας συγκινήσει;" είπε η κ. Σπυριδωνίδου . Κατά την εισαγγελική κρίση η κατηγορούμενη "μας μιλούσε για την Τζωρτζίνα όπως μιλούσε και ο διευθυντής του σχολείου του παιδιού. Κανένα συναίσθημα!"

Η εισαγγελική λειτουργός χρησιμοποιώντας φράσεις της ίδιας της Πισπιρίγκου παρατήρησε πως μιλώντας για τις απώλειες των παιδιών της, η κατηγορούμενη αναφερόμενη στο διάστημα μετά τον θάνατο της Μαλένας, αποκάλεσε την Ίριδα τρίτο της παιδί, ως δεύτερο.

Οι αιτιάσεις που εξαπέλυε κατά ριπάς η Εισαγγελέας αφορούσαν όσα είπε στις εννέα ημέρες της απολογίας της η Πισπιρίγκου η οποία την άκουγε χωρίς να δείχνει κανένα συναίσθημα.

Η Εισαγγελέας είπε πως "η σχέση με τον Δασκαλάκη είχε μεγάλες εντάσεις, απομακρύνεις, απιστίες . Δεν ήταν αυτό που θα λέγαμε ένας ομαλός συζυγικός βίος. Παρόλα αυτά αυτοί οι άνθρωποι έκαναν παιδιά που στην συνέχεια τα έχαναν "

Όπως ανέφερε η Εισαγγελέας, η κατηγορούμενη έδειξε ιδιαίτερη εμμονή με την δημοσιότητα μετά τον θάνατο της Τζωρτζίνας. " Μιλούσε με τους δημοσιογράφους, έδωσε συνέντευξη... και όταν ο οίκτος του κόσμου αντιστράφηκε δεν μπορούσε να το διαχειριστεί... Μας είπε πως απασχολούνταν με τους δημοσιογράφους για να διαχειριστεί το πένθος για την Τζωρτζίνα. Αν είναι δυνατόν! Έχασε το τελευταίο της παιδί και το διαχειριζόταν μέσω της δημοσιότητας.. Μήπως τελικά δεν την ενοχλούσε και τόσο η δημοσιότητα; "

Σε άλλο σημείο η Εισαγγελέας είπε πως η Πισπιρίγκου "περιέγραψε στην απολογία της την σύλληψη της σαν την πιο συγκλονιστική μέρα της ζωής της. Με λεπτομέρειες, για τα πάντα. Για το παιδί της όμως δεν θυμόταν πολλά πράγματα. Για τον βηματοδότη, για το πότε άλλαξαν τα φάρμακα...".

"Είναι δυνατόν μια μάνα να έχει το παιδί της με ανακοπή στην εντατική και να κινδυνεύει η ζωή του και αυτή να λέει πάω να ξεκουραστώ;"

Κατά την Εισαγγελέα απουσιάζει το συναίσθημα της λύπης" . Είναι σχεδόν απόκοσμο αυτό" ανέφερε, ενώ κλείνοντας είπε πως δυστυχώς η πραγματική ζωή ξεπερνά το πιο ευφάνταστο σενάριο".

Πηγή: skai.gr

