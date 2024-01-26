Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα

Λογαριασμός
Ποιος γιορτάζει σήμερα

Σήμερα, Παρασκευή 26 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη του Οσίου Ξενοφώντος.

Σήμερα γιορτάζουν οι: Ξενοφών, Ξενοφώντας, Φώντας, Φόντας, Φόνης, Ξενοφωντία, Ξενοφωντίνα, Ξενοφούλα, Ξενοφώντη, Ξένια *

