Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα

Σήμερα, Παρασκευή 26 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη του Οσίου Ξενοφώντος.
Σήμερα γιορτάζουν οι: Ξενοφών, Ξενοφώντας, Φώντας, Φόντας, Φόνης, Ξενοφωντία, Ξενοφωντίνα, Ξενοφούλα, Ξενοφώντη, Ξένια *
