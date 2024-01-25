Ξεκίνησε στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο η αγόρευση της εισαγγελέως Ευαγγελίας Σπυριδωνίδου για την ενοχή ή μη της Ρούλας Πισπιρίγκου.

Η εισαγγελέας εκθέτει αναλυτικά όλα όσα προέκυψαν από μαρτυρίες, έγγραφα, μηνύματα και τους ισχυρισμούς της κατηγορουμένης αναφορικά με τα επεισόδια που οδήγησαν τη μικρή Τζωρτζίνα στα νοσοκομεία. Η εισαγγελέας αναφέρθηκε εκτενώς στις καταθέσεις των γιατρών που είπαν ότι το παιδί είχε υποβληθεί σε πολλαπλάες εξετάσεις που έδειχναν ότι η υγεία του ήταν καλή και απέρριψαν τον ισχυρισμό της Πισπιρίγκου ότι η Τζωρτζίνα μπήκε στο νοσοκομείο επειδή εμφάνισε σπασμούς. «Οταν η Τζωρτζίνα έπαθε ανακοπή, ως δια μαγείας επέστρεψε ο Μάνος», σημείωσε η εισαγγελέας, αναφερόμενη στον πρώην σύζυγο της κατηγορουμένης.

Έχοντας αξιολογήσει όλα τα στοιχεία της δικογραφίας, τις δεκάδες καταθέσεις γιατρών, νοσηλευτών και άλλων μαρτύρων, αλλά και τις θέσεις της ίδιας της κατηγορουμένης που επί εννέα ημέρες απολογούμενη έδωσε τις δικές της απαντήσεις σε όσα της καταλογίζονται, η εισαγγελική λειτουργός καλείται σήμερα να προτείνει στους δικαστές αν θα πρέπει να κρίνουν την Πισπιρίγκου αθώα ή ένοχη.

Η Εισαγγελέας μέσω των επιχειρημάτων που θα αναπτύξει θα διατυπώσει την πρότασή της (η οποία δεν είναι δεσμευτική για το δικαστήριο) επί των κατηγοριών:

Είναι η μητέρα εκείνη που ευθύνεται για την ανακοπή που υπέστη η Τζωρτζίνα τον Απρίλιο του 2021 στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο; Μία ανακοπή που άφησε λαβωμένο το κοριτσάκι καθώς μετά από αυτήν υπέστη βαριά τετραπληγία. Είναι η μητέρα που με τη χορήγηση ισχυρής δόσης κεταμίνης προκάλεσε τον θάνατο της κόρης της τον Ιανουάριο του 2022 στο "Αγλαϊα Κυριακού";

