Γυναικοκτονία στους Αγίους Αναργύρους: Νέα ηχητικά από το κινητό της 28χρονης

Νέα ηχητικά ντοκουμέντα από το κινητό της 28χρονης Κυριακής που βρήκε φρικτό θάνατο από τη δολοφονική επίθεση του πρώην συντρόφου της έξω από Αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων, σοκάρουν το πανελλήνιο.

Τα ηχητικά που παρουσίασε το Mega καταγράφουν τις στιγμές πανικού αμέσως μετά το δολοφονικό χτύπημα του 39χρονου.

Ακούγεται καταρχάς η αξιωματικός υπηρεσίας, η οποία είδε από το μπαλκόνι ότι κάτι συνέβη και κατέβηκε κάτω και ρωτάει για την κατάσταση του κοριτσιού κι αν έχει σφυγμό.

Επιπρόσθετα, ακούγεται και η φαρμακοποιός η οποία βρισκόταν στο κατάστημα της και έσπευσε να συνδράμει

Η 28χρονη είχε πριν επικοινωνήσει με την Άμεση Δράση, ζητώντας περιπολικό να την επιστρέψει σπίτι της επειδή φοβόταν ότι ο πρώην σύντροφός της θα της ασκήσει βία, με τον αστυνομικό στην άλλη γραμμή του τηλεφώνου να της απαντά πως «το περιπολικό δεν είναι ταξί».

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα η 28χρονη έπεσε νεκρή από τις μαχαιριές του 39χρονου δράστη, λίγα μέτρα έξω από το Α.Τ. Αγίων Αναργύρων.

Φαρμακοποιός: Η κοπέλα δεν έχει σφυγμό.

Αξιωματικός υπηρεσίας: Δεν έχει σφυγμό;

Φαρμακοποιός: Ναι.

Αξιωματικός Υπηρεσίας: Πέθανε;

Αστυνομικός ΔΙΑΣ: Γάζα αιμοστατική θέλουμε.

Αστυνομικός: Ο άλλος είναι ζωντανός ακόμα.

Αξιωματικός Υπηρεσίας: Αφού δεν έχει, πέθανε;

Αστυνομικός: Γάζα αιμοστατική.

Φαρμακοποιός: Και να υπάρχει είναι τόσο αδύναμο. Έχει χάσει πάρα πολύ αίμα, δεν βλέπεις;

(Ακούγεται το κλάμα της αξιωματικού υπηρεσίας)

Στο δεύτερο ηχητικό ακούγεται ο φύλακας να δίνει τις πρώτες εξηγήσεις στους συναδέλφους του που φτάνουν από την Άμεση Δράση.

Αστυνομικός: Ήταν μέσα σε αυτό το μαγαζί;

Φύλακας: Όχι, όχι. Στο τμήμα είχαν πάει.

Αστυνομικός: Είχαν ανέβει επάνω;

Φύλακας: Είχαν ανέβει πιο νωρίς. Και μετά κατέβηκαν εδώ.

Αστυνομικός: Εδώ μπροστά;

Φύλακας: Εδώ εξω. Και ξαφνικά βλέπω το άλλο το παιδί…

Αστυνομικός: Μιλάει;

Φύλακας: Ε;

Αστυνομικός: Το παιδί που μίλαγε;

Φύλακας: Το άλλο το παιδί, πού είναι το παιδί;

Αστυνομικός: Τον πήρανε επάνω.

Φύλακας: Πριν καταλάβουμε το είχε γίνει… Κάτι είχε μαχαίρι, τι έχει…

Αστυνομικός: Το παιδί το πήρατε πάνω τον μάρτυρα;

