Με εξώδικη δήλωση της η κ. Μαρέβα Γκραμπόφσκι απάντησε στις κατηγορίες της κ. Έλενας Ακρίτα που έλαβαν χώρα μέσω αναρτήσεων της τελευταίας στο Facebook στις 31.3.2024 και 1.4.2024.



Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, η σύζυγος του πρωθυπουργού δεν άφησε κανένα σημείο των εν λόγω αναρτήσεων ασχολίαστο, απαντώντας με λεπτομέρειες και απτά αποδεικτικά στοιχεία που καταρρίπτουν όλους τους ανυπόστατους ισχυρισμούς της.

Επιπλέον, επισήμανε και τον προσωπικό και όχι πολιτικό χαρακτήρα της επίθεσης που δέχεται από την κ. Έλενα Ακρίτα, τα σχόλια της οποίας, είναι προσβλητικά και ανήθικα και τη θίγουν ως άνθρωπο, επαγγελματία αλλά κυρίως ως γυναίκα.

