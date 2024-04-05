Γυναικοκτονία στους Αγίους Αναργύρους: Ξεσπά η μητέρα της άτυχης Κυριακής

«Αυτό το κάθαρμα δεν είχε το θάρρος να κοιτάξει το κορίτσι μου στα μάτια και να το σκοτώσει. Το έκανε ύπουλα, το μαχαίρωσε πισώπλατα. Η ζωή μου όλη ήταν τα παιδιά μου. Γιατί μου άδειασε την αγκαλιά μου; Γιατί του είπε “όχι” και ήθελε να φύγει από κοντά του;», διερωτήθηκε η συντετριμμένη μητέρα της άτυχης Κυριακής Γρίβα που δολοφονήθηκε από τον 39χρονο πρώην σύντροφό της έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων, λίγες ημέρες νωρίτερα.

Μιλώντας στο Star, η χαροκαμένη γυναίκα ζητά τα ισόβια να είναι ισόβια για τους δράστες τέτοιων εγκλημάτων και ξεσπά λέγοντας ότι δεν μπορεί οι γυναίκες να ζητάνε τα αυτονόητα από τις αρχές και τη δικαιοσύνη.

«Προσπαθήστε, μιλήστε, είμαστε δυνατές. Καμία άλλη γυναίκα νεκρή με αυτόν τον τρόπο, κανένα άλλο λευκό φέρετρο. Μη ζητάτε τα αυτονόητα. Είναι δικαίωμά σας, είμαστε ίσοι. Δεν μπορεί ο καθένας να σηκώνει το χέρι και να σκοτώνει», τονίζει διερωτώμενη εν μέσω λυγμών «Γιατί οι άνδρες μπορούν να μας αλλάζουν σαν τα πουκάμισα κι όταν εμείς λέμε “όχι” να βρισκόμαστε βιασμένες, χτυπημένες, σκοτωμένες;»

«Αυτή η αστυνομικός που είδε την κόρη μου φοβήθηκε μην παραβιάσει κάποιο πρωτόκολλο. Βγάλε το σακάκι σου για ένα λεπτό. Σου ζήτησε βοήθεια, γίνε άνθρωπος για ένα λεπτό, μίλησέ της, δείξε ενδιαφέρον, καθησύχασέ την», σχολίασε θίγοντας τη σωρεία λαθών και παραλείψεων που έγιναν ως προς τη διαχείριση του περιστατικού.

«Η κόρη μου δεν έλεγε ποτέ όχι. Δεν μπορώ να πιστέψω τι της έκανε. Αυτό το αχ που έβγαλε όταν πέθαινε θα με στοιχειώνει σε όλη μου τη ζωή», είπε μεταξύ άλλων εκτιμώντας πως ο δράστης «θα το έκανε ούτως ή άλλως, είτε στο σπίτι της, είτε στο αστυνομικό τμήμα. Οπουδήποτε... θα την έβρισκε και θα την σκότωνε» .

