Ξεκίνησε σήμερα, Παρασκευή 5 Απριλίου, ο Α΄ κύκλος κινητικότητας για το 2024, μέσω του οποίου το Δημόσιο καλύπτει τις ανάγκες στελέχωσης των υπηρεσιών του, δίνοντας τη δυνατότητα, σε κάθε υπάλληλο που έχει δικαίωμα συμμετοχής, να υποβάλει αίτηση για μετάταξη σε κενή οργανική θέση ή και για απόσπασή του για προσωρινή κάλυψη αναγκών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης, το σύνολο των θέσεων για μετάταξη και απόσπαση που καθορίστηκαν κατόπιν αιτημάτων που υπέβαλαν 821 φορείς, ανέρχεται στις 19.157 θέσεις, με τους Δήμους και τις Περιφέρειες να έχουν αιτηθεί τον μεγαλύτερο αριθμό προσωπικού.

Συγκεκριμένα 236 Δήμοι και οι 13 Περιφέρειες της χώρας αιτήθηκαν συνολικά 7.072 θέσεις ενώ, ενδεικτικά, 4.727 θέσεις έχουν αιτηθεί οι φορείς ΝΠΔΔ, 3.349 θέσεις τα Υπουργεία και 1.740 οι φορείς του Δημοσίου.

Οι δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν από τις 5 Απριλίου έως και τις 15 Απριλίου να υποβάλουν αίτηση δηλώνοντας την προτίμησή τους σε μία από τις 16.234 κενές θέσεις για μετάταξη και σε μία από τις 2.923 θέσεις για απόσπαση.

Οι αιτήσεις προτίμησης μπορούν να υποβάλλονται για 10 συνολικά θέσεις έως και τριών φορέων, κατ΄ ανώτατο όριο.



Η είσοδος των ενδιαφερομένων υπαλλήλων στην εφαρμογή του Μητρώου είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο https://hr.apografi.gov.gr.

Υπενθυμίζεται ότι ο Α κύκλος κινητικότητας εντάσσεται στον ετήσιο κύκλο στελέχωσης που έχει θέσει σε εφαρμογή το Υπουργείο Εσωτερικών, μίας σύγχρονης και συγκροτημένης διαδικασίας, μέσω της οποίας επιτυγχάνεται η ομαλή κάλυψη των αναγκών του δημοσίου σε ανθρώπινο δυναμικό και η ορθολογική αξιοποίησή του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.