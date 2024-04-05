kataggelies@skai.gr: Έκλεισε το τμήμα βραχυθεραπείας για καρκίνο στο «Αλεξάνδρα»

Αγανακτισμένες γυναίκες που νοσούν με καρκίνο, καταγγέλλουν πως έκλεισε το τμήμα βραχυθεραπείας στο νοσοκομείο "Αλεξάνδρα".

Το τμήμα προσέφερε ιατρική περίθαλψη σε ασθενείς που δεν μπορούν να εγχειριστούν και αποτελούν επί της ουσίας τα πιο βαριά περιστατικά.

Ο λόγος που κλείνει το τμήμα είναι ότι το μηχάνημα ακτινοβολίας έχει πάψει να λειτουργεί.

Όπως ανέφερε η Σοφία Χατζίδου, Διευθύντρια της Αιμοδυναμικής Μονάδας, στο τμήμα υπήρχε ήδη άλλο ένα μηχάνημα με βλάβη.

Εξήγησε πως προβλήματα στη λειτουργία των μηχανημάτων υπήρχαν ήδη από το 2017 και το προσωπικό πάλευε με service και ημίμετρα προκειμένου να μπορέσει να φέρει εις πέρας τα καθήκοντα του και να προσφέρει έτσι ιατρική περίθαλψη στις πάσχουσες.

«Κάποτε ειδοποιηθήκαμε όμως ότι αυτά θα καταρρεύσουν, δε μας καλύπτουν από πλευράς service οι εταιρείες», εξήγησε και πρόσθεσε πως από εκεί κι έπειτα το σωματείο έκανε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες μαζί με το νοσοκομείο για να μπορέσει να μπει σε προγράμματα χρηματοδότησης πριν προλάβουν να νεκρώσουν οριστικά τα μηχανήματα.

Παρόλα αυτά, τα χρηματοδοτικά εργαλεία, δηλαδή τα ευρωπαϊκά κονδύλια καθυστερούσαν.

«Εμείς το είχαμε φτάσει επανειλημμένα στους φορείς, τρέχαμε κι οι ίδιοι» περιγράφει εξηγώντας πως έτσι έμπαιναν στα προγράμμα.

Το συνολικό κόστος των δύο μηχανημάτων υπολογίζεται περίπου στο 1,5 εκατομμύριο και επτά χρόνια τώρα δεν έχουν συγκεντρωθεί αυτά τα λεφτά προκειμένου να το τμήμα να μπορέσει να λειτουργεί απρόσκοπτα.

Σε κάθε περίπτωση ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης υποσχέθηκε πως θα δώσει εντολή άμεσης ένταξης του τμήματος στο Ταμείο Ανάκαμψης και εκτιμάται πως τουλάχιστον οκτώ μήνες θα χρειαστούν μέχρι το τμήμα θα μπορέσει να επαναλειτουργήσει απρόσκοπτα.

