Νέες λεπτομέρειες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την υπόθεση της γυναικοκτονίας έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων, όπου η Κυριακή έχασε τη ζωή της από τη δολοφονική επίθεση του πρώην συντρόφου της. Ο ίδιος, που κρίθηκε προφυλακιστέος σήμερα μετά την απολογία του, επικαλείται ψυχιατρικά προβλήματα και υποστηρίζει πως μόλις σήμερα κατάλαβε τι είχε κάνει. Την ίδια ώρα, αγανάκτηση αλλά και προβληματισμό προκαλούν οι περαιτέρω αποκαλύψεις γύρω από τη σωρεία λαθών και εσφαλμένων εκτιμήσεων από πλευράς των αστυνομικών στους οποίους ζήτησε βοήθεια και προστασία, φέρνοντας με τραγικό τρόπο στην επιφάνεια τα δραματικά κενά και τα ελλείμματα στην ΕΛ.ΑΣ. Μάλιστα, συγκλονιστικοί είναι οι διάλογοι που «καταγράφηκαν» στο κινητό της 28χρονης κοπέλας αμέσως μετά τη δολοφονική επίθεση.

«Δεν θυμάμαι τίποτα» δήλωσε o 39χρονος

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 39χρονος για τη γυναικοκτονία της Κυριακής στους Αγίου Αναργύρους, μετά την απολογία του σε ανακρίτρια και εισαγγελέα.

Ο 39χρονος κατηγορούμενος κατέθεσε με υπόμνημα στην ανακρίτρια και δήλωσε ότι «δεν θυμάμαι τίποτα».

Σύμφωνα με πληροφορίες, επικαλέστηκε τα ψυχολογικά προβλήματα που αντιμετωπίζει.

Ανακρίτρια και Εισαγγελέας έκριναν πως ο δράστης του πρωτοφανούς εγκλήματος, ο οποίος έδωσε σύντομη απολογία ισχυριζόμενος πως δεν θυμάται τίποτα, θα πρέπει να οδηγηθεί στο Ψυχιατρείο της φυλακής.

Ένταση έξω από το γραφείο της ανακρίτριας στην Ευελπίδων

Νωρίτερα ο 39χρονος είχε μεταφερθεί ενώπιον της 25ης τακτικής ανακρίτριας. Έξω από το γραφείο της ανακρίτριας στην Ευελπίδων επικράτησε ένταση, όταν μέλη γυναικείων οργανώσεων που είχαν συγκεντρωθεί προσπάθησαν να περάσουν τον αστυνομικό κλοιό και να μπουν μέσα.

Οι αστυνομικές δυνάμεις εμπόδισαν την είσοδο με αποτέλεσμα οι συγκεντρωμένοι να πετάξουν μπουκάλια με νερό και καφέδες προς το μέρος τους ενώ παρέμειναν στον χώρο φωνάζοντας συνθήματα.

Ο 39χρονος δράστης μεταφέρθηκε μετά τη 1 το μεσημέρι στο ανακριτικό γραφείο, έχοντας επιδέσμους στο κεφάλι εξαιτίας, επιπόλαιων σύμφωνα με τους γιατρούς, τραυμάτων που επέφερε ο ίδιος στον εαυτό του μετά το έγκλημα.

Σύμφωνα με την υπεράσπιση του κατηγορούμενου, ο δράστης της δολοφονίας , δεν ήταν σε θέση σήμερα να δώσει απαντήσεις στην δικαστική λειτουργό για όσα έγιναν το βράδυ της Δευτέρας που επιτέθηκε και μαχαίρωσε την πρώην σύντροφο του. Έτσι στο ανακριτικό γραφείο παρέμεινε λίγα λεπτά, όπου φέρεται να είπε στην δικαστική λειτουργό ότι "Δεν θυμάμαι τι έχει γίνει. Σήμερα έμαθα ότι έκανα κακό στην Κυριακή" .

Παραδόθηκε ωστόσο από τον συνήγορο του , υπόμνημα όπου ο 39χρονος επικαλείται σοβαρά και χρόνια ψυχικά νοσήματα για τα οποία ,όπως υποστηρίζεται, έχει νοσηλευτεί τα τελευταία δέκα χρόνια επτά φορές. Όπως φαίνεται να αναφέρει ο κατηγορούμενος, έχει διαγνωστεί με σοβαρές ψυχικές ασθένειες, αποτέλεσμα των οποίων ήταν να υποστεί και ψυχωσικά επεισόδια.

Με βάση τους ισχυρισμούς του 39χρονου, η υπεράσπιση ζητά να του αναγνωριστεί είτε ακαταλόγιστο ή μειωμένο καταλογισμό.

Τι είπε στην κατάθεσή της η υποδιοικήτρια του Α.Τ Αγίων Αναργύρων

Όπως αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ενδεικτικό της εντελώς λάθος εκτίμησης των αρμόδιων οργάνων για το περιστατικό αλλά και της μη τήρησης των τυπικών διαδικασιών ήταν το γεγονός πως όταν η άτυχη 28χρονη παρουσιάστηκε στην αξιωματικό υπηρεσίας και την υποδιοικήτρια του ΑΤ για να αναφέρει την κατάσταση, καμία από τις δύο δεν ζήτησε έστω τα στοιχεία της.

Επίσης,δε ζήτησαν και τα στοιχεία του δράστη αλλά ούτε και την περιγραφή των εξωτερικών του χαρακτηριστικών, ώστε να στείλουν ένα περιπολικό έξω από το σπίτι της για να τον αναζητήσουν.

Στην κατάθεσή της η υποδιοικήτρια του Α.Τ Αγ. Αναργύρων αναφέρει: «Κάποια στιγμή ήρθε μια κοπέλα μαζί με το αγόρι της και μας είπε πως την ενοχλεί ο πρώην της. Η αξιωματικός υπηρεσίας της εξήγησε ότι μπορεί να κάνει μήνυση ή ασφαλιστικά μέτρα στον πρώην της. Όταν την ρωτήσαμε εάν την απειλεί ή κάτι άλλο μας είπε πως την ενοχλεί χωρίς να προσδιορίσει όμως το είδος της ενόχλησης. Αυτό βέβαια θυμάμαι εγώ καθώς δεν ήμουν και όλη την ώρα παρούσα. Μας ζήτησε μόνο εάν μπορούμε να την συνοδεύσουμε μέχρι το σπίτι της γιατί πίστευε ότι ο πρώην της, την περίμενε εκεί. Επειδή δεν υπήρχε διαθέσιμο περιπολικό στο Τμήμα της είπαμε ότι μπορούμε να καλέσουμε την Άμεση Δράση».



Σύμφωνα με τη νεαρή αστυνομικό, η 28χρονη κοπέλα είπε πως θα έπαιρνε μόνη της το «100» και κατέβηκε μαζί με τον νεαρό που την συνόδευε στην είσοδο του τμήματος.

Η υποδιοικητής πήγε στο γραφείο της και τότε λέει άκουσε φωνές στο δρόμο.



«Εγώ πήγα στο γραφείο μου και μετά από ελάχιστα λεπτά 2-3, άκουσα κάποιον να φωνάζει την «έσφαξε την έσφαξε». Τότε τρέξαμε όλοι στο ισόγειο, στην είσοδο του Τμήματος και είδαμε την κοπέλα που ήταν πριν επάνω στο γραφείο του Αξιωματικού Υπηρεσίας, πεσμένη μπρούμυτα και «ποτάμι» από αίμα να τρέχει. Η κοπέλα είχε για λίγο τις αισθήσεις της, αλλά μετά όχι. Καλέσαμε το Ε.Κ.Α.Β, φωνάξαμε τη φαρμακοποιό από το γειτονικό φαρμακείο, όπου διαπίστωσε ότι δεν είχε σφυγμό».



Μετά από λίγα λεπτά αναφέρει η αξιωματικός έφτασε και το ΕΚΑΒ, που διαπίστωσε το θάνατο της κοπέλας και παρέλαβε τον δράστη που είχε αυτοτραυματιστεί με το ίδιο μαχαίρι. Τα περιστατικό λέει η αστυνομικός έγινε περίπου δύο μέτρα από τη σκοπιά του τμήματος.

Νέο ηχητικό ντοκουμέντο: Οι διάλογοι από το κινητό της 28χρονης

Συγκλονιστικοί διάλογοι, οι οποίοι «καταγράφηκαν» στο κινητό της 28χρονης κοπέλας.

Πρόκειται για τους διαλόγους που καταγράφηκαν στο κινητό της Κυριακής, αμέσως μετά την επίθεση του 39χρονου πρώην συντρόφου της.

Αναλυτικά οι διάλογοι από το ηχητικό ντοκουμέντο που παρουσίασε το MEGA:

Φίλος 28χρονης: Τη σκότωσε. Το ασθενοφόρο γρήγορα. Ε, παιδιά!

Υπάλληλος Άμεσης Δράσης: Ακούτε;

Φίλος: Παιδιά!

Φύλακας Α.Τ.: Το μαχαίρωσε το κορίτσι!

Υπάλληλος Άμεσης Δράσης: Με ακούτε;

Αξιωματικός Υπηρεσίας: Έχουμε ενημερώσει και ασθενοφόρο.

Επόπτης: Ήρθε η κυρία, ζήτησε ένα περιπολικό.

Αξιωματικός Υπηρεσίας: Πάμε λίγο, πηγαίνετε λίγο παιδιά, πάμε, πάμε λίγο…

Φύλακας: Πίσω, φύγετε.

Αξιωματικός Υπηρεσίας: Ρε παιδιά η κοπέλα, τι γίνεται με το ΕΚΑΒ;

Φύλακας: Έχει παλμό;

Αστυνομικός ΔΙΑΣ: 4 είμαστε στο σημείο.

Φύλακας: Πού έχει μαχαίρι;

Φωνή ασυρμάτου: Δώσε μας εικόνα από τους τραυματίες.

Αστυνομικός ΔΙΑΣ: Οι υπόλοιποι παιδιά να κλείσουμε τον χώρο να μην έρχεται κανένας και μακριά από αυτούς. Ό,τι είναι έξω.

Φίλος 28χρονης: Έχει φαρμακείο εδώ καθόλου;

Φύλακας: Μην πειράξετε τίποτα παιδιά. Μακριά από τον χώρο όλοι

Αξιωματικός υπηρεσίας: Το μαχαίρι μην χάσουμε

Φύλακας: Όχι, όχι. Το μαχαίρι δεν το ακουμπάμε

Αστυνομικός ΔΙΑΣ: Γάντια

Φύλακας: Αστυνόμε συγγνώμη, να μην πειράξουμε τίποτα, να έρθουν εδώ πέρα. Μπορεί να θέλουν να το βγάλουνε φωτογραφίες, μπορεί να θέλουν οτιδήποτε.

Αξιωματικός υπηρεσίας: Ναι, ναι

Αξιωματικός Υπηρεσίας: Να σας πω… τι γίνεται τώρα;

Υπάλληλος άμεσης δράσης: Άγιοι Ανάργυροι… Πήγε φίλος της να την προστατέψει από τον πρώην σύντροφό της και έφαγε τις μαχαιριές.

Φίλος 28χρονης: Βρήκαμε κάτι ρε παιδιά;

Αστυνομικός: Βρήκατε κάτι ρε παιδιά; Έχει κανένα φαρμακείο;

Υπάλληλος Άμεσης Δράσης: Έλα τώρα αυτό ακούω άμα θες να ακούσεις. Το ακούω live.

Αστυνομικός ΔΙΑΣ: Είναι στο λαιμό μαχαιρωμένοι και οι δύο από ό,τι βλέπουμε

Αστυνομικός: Ρε παιδιά έχει κανένας γάζες; Έχει κανένας φαρμακείο;

Αστυνομικός ΔΙΑΣ: Έχω τη φαρμακοποιό εδώ

Φαρμακοποιός: Να δεις λίγο εάν έχει σφυγμό. Φτάνει το ΕΚΑΒ

Αστυνομικός: Ρε παιδιά φέρτε μου μια γάζα

Αστυνομικός: Έχει κάπου φαρμακείο;

Φαρμακοποιός: Έχω ναι, πες μου τι θέλεις. Η κοπέλα δεν έχει σφυγμό.

Αξιωματικός υπηρεσίας: Δεν έχει σφυγμό;

Φαρμακοποιός: Ναι

Αξιωματικός Υπηρεσίας: Πέθανε;

Φαρμακοποιός: Και να υπάρχει, είναι τόσο αδύναμο. Έχει χάσει πάρα πολύ αίμα, δεν βλέπεις;

Αστυνομικός ΔΙΑΣ: Ελάτε λίγο

Αστυνομικός: Η κοπέλα δεν έχει σφυγμό κέντρο

Ασύρματος: Ποιες δυνάμεις είναι στο σημείο; 506-1 και 514;

Αστυνομικός: Ορθόν και η 7-1

Ασύρματος: Ελήφθη. Να αποκλείσουν το σημείο να… περίοικους

Αστυνομικός: Τώρα έχουμε φτάσει. Ο άνδρας είναι πολύ σοβαρά. Άλλο, άλλο.

Πού μετακινήθηκαν οι αστυνομικοί που «ξηλώθηκαν»

Ο διοικητής του Α.Τ. και ο αστυνομικός σκοπός που είχε υπηρεσία στο φυλάκιο, μετατίθενται στη Διεύθυνση Μεταφορών ΕΛΑΣ στην Αμυγδαλέζα.

Η υποδιοικήτρια-επόπτρια και ο τηλεφωνητής της Άμεσης Δράσης μετατίθενται στη Διεύθυνση Αλλοδαπών.

Η αξιωματικός υπηρεσίας και ο αστυνόμος-οδηγός μετατίθενται στη Διεύθυνση Μεταγωγών.

Πηγή: skai.gr

