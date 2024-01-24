Greek Mafia: Το μοιραίο λάθος του «θείου Τζο» στο εξοχικό

Έπαιρνε πολλά μέτρα προστασίας. Δεν ξέρω γιατί έκανε αυτό το λάθος ενώ το γνώριζε». Άγνωστες πτυχές της δολοφονίας του Γιάννη Σκαφτούρου, τον Απρίλιο του 2022 στο εξοχικό του στα Σκούρτα Βοιωτίας, και των Βασίλη Ρουμπέτη και Διονύση Μουζακίτη, τον Ιούνιο του επόμενου έτους στον Κορυδαλλό, έρχονται στο φως της δημοσιότητας με αφορμή τον σχηματισμό δικογραφίας εις βάρος επτά ομογενών από χώρες της πρώην ΕΣΣΔ για τρία συμβόλαια θανάτου κατά μελών της επονομαζόμενης Greek Mafia.

Τον Ιούνιο του 2022, ενάμιση μήνα δηλαδή μετά την εκτέλεση του Σκαφτούρου, στα γραφεία του τμήματος Δίωξης Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας κλήθηκε να καταθέσει μια 42χρονη γυναίκα με την οποία ο «θείος Τζο» διατηρούσε στενή σχέση. Απαντώντας στις ερωτήσεις των αστυνομικών είχε δηλώσει ότι ο 53χρονος «πρόσεχε πολύ μήπως του κάνουν κακό» καθώς και ότι στις μετακινήσεις του χρησιμοποιούσε ως σωματοφύλακες «δύο παιδιά, τον Διονύση και τον Αρη».

