Συνελήφθησαν στο Ηράκλειο από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηρακλείου,δύο 21χρονοι αλλοδαποί, κατηγορούμενοι για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Η σύλληψη τους έγινε στη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης, στη διάρκεια της οποίας εντοπίστηκαν οι αλλοδαποί και ακινητοποιήθηκαν. Σε έλεγχο που τους έγινε και σε έρευνες που ακολούθησαν σε διαμέρισμα που χρησιμοποιούσαν ως χώρο αποθήκευσης των ναρκωτικών ουσιών και στις οικίες τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 3 κιλά και 171 γραμμάρια κάνναβης, 104 γραμμάρια κοκαΐνης, χρηματικό ποσό 9.330 ευρώ και δυο ζυγαριές.

Επίσης κατασχέθηκε δίκυκλη μοτοσυκλέτα ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηρακλείου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

