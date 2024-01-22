Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Ολοκληρώθηκαν πριν λίγη ώρα οι απολογίες των δύο συλληφθέντων για τα συμβόλαια θανάτου της Greek Mafia.

Ενώπιον του ανακριτή για τις δολοφονίες του Γιάννη Σκαφτούρου, του Βασίλη Ρουμπέτη και του Διονύση Μουζακίτη βρέθηκαν ένας 39χρονος και ένας 21χρονος, ομογενείς και οι δυο από την πρώην Σοβιετική Ένωση.

Απο τους δυο που φέρονται να είναι οι εκτελεστές, ο ένας κράτησε το νόμο της σιωπής και δεν είπε τίποτα και ο άλλος αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες.

Μετά τις απολογίες τους, και οι δύο κρίθηκαν προφυλακιστέοι.

Οι δολοφονίες των Σκαφτούρου και Ρουμπέτη περιλαμβάνονται στον φάκελο του ξεκαθαρίσματος που αφορά στην Greek Mafia.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γ. Σκαφτούρος 55, γνωστός και ως «θείος Τζο» στον χώρο της Greek Mafia, δολοφονήθηκε τον Απρίλιο του 2022 στο εξοχικό σπίτι του στα Σκούρτα Βοιωτίας.

Ο Βασίλης Ρουμπέτης, μαζί με τον Διονύση Μουζακίτη, δολοφονήθηκαν τον Ιούνιο του 2023 στον Πειραιά, έξω από το σπίτι του Ρουμπέτη, ενώ η συγκεκριμένη επίθεση έχει πολλές ομοιότητες με την πρόσφατη δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη στο Νέο Κόσμο, κάτι που βάζει σε σκέψεις τους αξιωματικούς της Ασφάλειας, αλλά μέχρι αργά το βράδυ δεν είχε βρεθεί κάποιο στοιχείο που να συνδέει τις δύο δολοφονικές επιθέσεις.

Ειδικότερα, όπως και ο Ζαμπούνης, ο Ρουμπέτης δολοφονήθηκε επίσης μέσα στο θωρακισμένο αυτοκίνητο του, με καταιγισμό πυρών από καλάσνικοφ, (πάνω από 40 σφαίρες), ενώ τον Μουζακίτη οι εκτελεστές τον ακολούθησαν καθώς προσπαθούσε να καλυφθεί τραυματισμένος και τον αποτελείωσαν με χαριστική βολή. Αμέσως μετά οι δράστες διέφυγαν με ΙΧ αυτοκίνητο, το οποίο βρέθηκε καμένο, στην περιοχή του Σκαραμαγκά.

Πηγή: skai.gr

