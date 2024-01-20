Σε πολλές ακόμη εγκληματικές ενέργειες έχουν εμπλακεί οι περισσότεροι κατηγορούμενοι ομογενείς από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης που σχετίζονται με την Greek Mafia, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Γιάννη Σουλιώτη στον ΣΚΑΪ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το 2018 τρεις από τους βασικούς κατηγορούμενους είχαν συμμετάσχει στην επιχείρηση της μεταφοράς μεταναστών από τη Δυτική Ελλάδα προς τις Ιταλικές ακτές. Μάλιστα, είχαν συλληφθεί ανοικτά των ακτών του Κατάκολου από άνδρες του Λιμενικού Σώματος, ενώ αυτή η υπόθεση είχε προκύψει από έρευνα της ΕΥΠ η οποία εκείνη την περιόδο είχε στραμμένη την προσοχή της σε άτομα που είχαν στενούς δεσμούς με την Ρωσία, όπως οι συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι.

Ένας ακόμη βασικός πρωταγωνιστής στις υποθέσεις των συμβολαίων θανάτου ο οποίος διαφεύγει τις σύλληψης αλλά κατηγορείται, είχε συσχετιστεί με την υπόθεση απαγωγής και δολοφονίας ενός 60χρονου το 2016 στην περιοχή του Μόρνου.

Ο 60χρονος είχε συσχετιστεί με υποθέσεις διακίνησης λαθραίων καπνικών προιόντων, είχε απαχθεί και μετά από αρκετές εβδομάδες διαπραγματεύσεων το πτώμα του είχε βρεθεί σε ένα αρδευτικό κανάλι στο Μόρνο, δεμένος πισθάγκωνα.

Τέλος, υπάρχει και μία πιο πρόσφατη υπόθεση η οποία συσχετίζεται με έναν από τους συνολικά επτά κατηγορούμενους, η οποία έχει να κάνει με λαθρεμπορίο καυσίμων,.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ πρόκειται για έναν 28χρονο ομογενή από την Γεωργία ο οποίος επίσης διαφεύγει της σύλληψης και φέρεται να είναι ένας από τους δράστες της ένοπλης επίθεσης με καλάσνικοφ σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην Περαία της Θεσσαλονίκης το 2022.

Η ΕΛ.ΑΣ και τα κορυφαία στελέχη του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη εμφανίζονται βέβαιοι ότι τα ίδια πρόσωπα συνδέονται και με τη δολοφονία του 44χρονου τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής έξω από το πρατήριό του.

Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγουν αφενός γιατί οτρόπος δράσης του είναι πανομοιότυπος με τις προηγούμενες εκτελέσεις και αφετέρου γιατί ο ένας από τους δύο που φαίνονται στο βιντεοληπτικό υλικό συγκαταλέγεται μεταξύ των κατηγορουμένων.

Ακόμη, υπάρχουν κάποια ισχυρά ψηφιακά ευρήματα τα οποία δεν έχει ανακοινώσει η ΕΛ.ΑΣ και με βάση τα οποία ενδεχομένως να υπάρξει και εξιχνίαση αυτής της δολοφονίας.

