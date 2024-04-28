Ακόμη μία απόφαση προφυλάκισης έλαβαν σήμερα Κυριακή ανακριτής και εισαγγελέας, για κατηγορούμενο με ηγετικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση που βαρύνεται επιπλέον και για ηθική αυτουργία στην δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη.

Η δεύτερη προφυλάκιση από τη σημερινή διαδικασία, και ένατη για την υπόθεση, αφορά 22χρονο, που σύμφωνα με τη δικογραφία είχε ενεργό ρόλο στα επεισόδια έξω από το γήπεδο στο Ρέντη, όπου χτυπήθηκε θανάσιμα με ναυτική φωτοβολίδα ο αστυνομικός.

Στα στοιχεία που έχει στη διάθεση του ο ανακριτής, περιγράφεται πως ο κατηγορούμενος, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του με κουκούλα, έδρασε και ως φυσικός αυτουργός, μαζί με την υπόλοιπη ομάδα των δραστών «και από κοινού διενεργήσαν επιθέσεις εναντίων των αστυνομικών της ΥΑΤ με τον ίδιο να κρατάει αυτοσχέδιο εκρηκτικό-εμπρηστικό μηχανισμό και πέτρες κατευθυνόμενος προς τις αστυνομικές δυνάμεις, συμμετέχοντας στις επιθέσεις». Ο 22χρονος επίσης, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, «συμμετείχε στην οργάνωση και σχεδιασμό των προπαρασκευαστικών ενεργειών και στη μεταφορά των "πολεμοφόδιων" στο γήπεδο "Μελίνα Μερκούρη"». Τέλος, του αποδίδεται πως από κοινού με συνομήλικο συγκατηγορούμενό του «μετάφεραν το σήμα έναρξης των επιθέσεων στους δράστες που βρίσκονταν εντός του Κλειστού Γυμναστηρίου Ρέντη "Μελίνα Μερκούρη", προτρέποντάς τους να εξέλθουν του γηπέδου».

Στο υλικό που έχουν στη διάθεση τους οι αρχές, προκύπτει, όπως περιγράφεται, πως ο 22χρονος μπήκε εντός του γηπέδου κατά τη διάρκεια του πρώτου σετ και πήγε «προς ομάδα οπαδών που βρίσκονταν όρθιοι, στο κάγκελο όπου ήταν αναρτημένα πανό που ανέγραφαν "ΝΕΑ 7 LIOSIA" και "KAMATERO" και μετά από έλαχιστα δευτερολέπτα, φράσεων-προτροπών και ωθήσεων των χεριών του στην ομάδα ατόμων που απευθύνθηκε, τα άτομα αμέσως τον ακολούθησαν με ταχύ βήμα προς την έξοδο του γηπέδου».

Προφυλακιστέος κρίθηκε νωρίτερα ένας ακόμη κατηγορούμενος για ηγετικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση οπαδών.

Το ηγετικό μέλος, που μαζί με άλλους τέσσερις θεωρούνται επικεφαλής της εγκληματικής οργάνωσης και αυτοί που οδήγησαν στη δολοφονία του αστυνομικού, φέρεται να είναι αυτός που έδωσε το σήμα για την έναρξη των επεισοδίων έξω από το γήπεδο «Μελίνα Μερκούρη». Πρόκειται για τον κατηγορούμενο που σύμφωνα με τα στοιχεία των αρχών είχε το προσωνύμιο «κοντός» ο οποίος το απόγευμα του μοιραίου αγώνα στον Ρέντη, βρισκόταν μέσα στο γήπεδο μαζί με τον ήδη προφυλακισμένο μάνατζερ καλλιτέχνη της τραπ μουσικής.

Οι απολογίες συνεχίζονται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

