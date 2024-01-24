Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των αγροτών, με τους αγρότες της Λάρισας και της Καρδίτσας να βγάζουν σήμερα στους δρόμους τα τρακτέρ τους.

Μετά τους αγρότες του Αιγίου χθες, σήμερα οι αγρότες από την Καρδίτσα θα σχηματίσουν μπλόκο στον Ε-65 στη μία το μεσημέρι. Ήδη, οι αγρότες από τον Παλαμά ξεκίνησαν με τα τρακτέρ τους για το σημείο συνάντησης.

Σε ανακοίνωση για την συμμετοχή σε πανθεσσαλικό μπλόκο, στο μπλόκο της Καρδίτσας ανακοίνωσαν ότι θα συμμετέχουν και οι αγρότες από την περιοχή των Φαρσάλων.

Η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλογών Καρδίτσας (ΕΟΑΣΚ ) έχει απευθύνει κάλεσμα συμμετοχής στις σημερινές κινητοποιήσεις και στους κτηνοτρόφους της περιοχής.

Οι αγρότες της Λάρισας θα στήσουν μπλόκο στον κόμβο του Πλατύκαμπου.

Σύμφωνα με την ΕΟΑΣΝΛ το «μαζικό και ενωτικό μπλόκο», θα στηθεί στον κόμβο Πλατυκάμπου στις 12 το μεσημέρι, δίχως να αποκλείεται μετακίνησή τους και στον κόμβο της Νίκαιας.

Σημειώνεται ότι οι κινητοποιήσεις θα γίνουν συντονισμένα σε ολόκληρη τη Θεσσαλία, με τους αγρότες να δηλώνουν αποφασισμένοι να κλιμακώσουν διεκδικώντας αποζημιώσεις στο 100% μετά τις ζημιές που υπέστησαν από τις πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού και τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου, όπως και μέτρα στήριξης του εισοδήματός τους, ώστε να συνεχίσουν να καλλιεργούν και να παράγουν στον τόπο τους.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Ε65

Η Κεντρική Οδός ενημερώνει ότι, σήμερα στις 11:00 θα τεθεί σε ισχύ αμφίπλευρη εκτροπή κυκλοφορίας από τον Ανισόπεδο Κόμβο (Α/Κ) Ανάβρας στο 60,9ο χλμ. με κατεύθυνση προς Τρίκαλα και από τον Α/Κ Προαστίου στο 97,3Ο χλμ. με κατεύθυνση προς Λαμία, λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων.

Ταυτόχρονα, θα αποκλειστεί η ράμπα εισόδου του Α/Κ Σοφάδων στο 72,3ο χλμ. με κατεύθυνση προς Τρίκαλα και ο Α/Κ Καρδίτσας στο 80,9ο χλμ.

Τέλος, σημειώνεται ότι, κατά τη διάρκεια ισχύος των ως άνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, θα ισχύσει αναπροσαρμογή της τιμής των διοδίων στον Μετωπικό Σταθμό Τρικάλων.

Η Κεντρική Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα και παρακαλεί τους οδηγούς να συμμορφώνονται με τη σχετική σήμανση και τις υποδείξεις της τροχαίας.

