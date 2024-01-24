Συγκλονιστικά είναι τα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας, για τη δολοφονία του Μπάμπη Κούτσικου στο Μεσολόγγι. Η ανεύρεση της σορού του σε βάλτο στον κάμπο του Ευηνοχωρίου, δεν έβαλε τέλος στις έρευνες, καθώς οι αρχές δεν αποκλείουν να υπάρχει συνεργός του ήδη κατηγορούμενου 50χρονου.

Ο κρεοπώλης, που παραμένει προφυλακιστέος, φέρεται να πυροβόλησε το θύμα με κυνηγετική καραμπίνα, χρησιμοποιώντας φυσίγγια για αγριογούρουνο.

Ο 50χρονος δεν έχει μεταφερθεί σε κάποιο σωφρονιστικό κατάστημα, κρατείται ακόμα σε αστυνομικό τμήμα από όπου πρόκειται να οδηγηθεί εκ νέου κάποια στιγμή στον ανακριτή Μεσολογγίου.

Νέο φυσίγγιο βρέθηκε σήμερα στην περιοχή των ερευνών. Το φυσίγγιο που βρέθηκε, αλλά και οι δύο κυνηγετικές καραμπίνες του 50χρονου, θα αποσταλούν σε εργαστήριο στην Αθήνα για βαλλιστική εξέταση. Οι έρευνες της αστυνομίας δεν αποκλείουν τίποτα, ακόμα και το ενδεχόμενο ο δράστης να χρησιμοποίησε την καραμπίνα του νεαρού για να τον τραυματίσει θανάσιμα και στη συνέχεια να τον πέταξε.

Στην περιοχή θα μεταβούν ναρκαλιευτές του στρατού και με ένα ειδικό μηχάνημα που έχει ενσωματωμένο μαγνήτη ανέλκυσης μεταλλικών αντικειμένων, θα προσπαθήσουν να εντοπίσουν την καραμπίνα του θύματος ή και άλλα φυσίγγια που είχε στην κατοχή του νεαρός κυνηγός.

Δε αποκλείεται η πιθανότητα και άλλων εμπλεκομένων στην υπόθεση ενώ έμφαση δίνεται στο να βρεθεί το κίνητρο και για αυτό – εκτός των άλλων- αναζητούνται και μαρτυρίες.

Η λήψη γενετικού υλικού θα βοηθήσει την έρευνα και ταυτόχρονα θα ταυτοποιήσει πέραν αμφιβολίας την ταυτότητα της σορού. Οι αρχές πήραν δείγμα από τον κατηγορούμενο για να το συγκρίνουν με το γενετικό υλικό από τα νύχια του θύματος.

Ο 50χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Αρνείται τις κατηγορίες και ισχυρίζεται πως άφησε τον 31χρονο στον κόμβο των ΤΕΙ, μετά την βόλτα που πήγαν μαζί.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι δικαστικές αρχές έχουν στα χέρια τους αναλυτικά και πλήρως χαρτογραφημένες τις τελευταίες κινήσεις του 50χρονου την ημέρα που είδε τον 31χρονο για τελευταία φορά. Ο ένας μετά τον άλλον, οι ισχυρισμοί του βασικού κατηγορούμενου καταρρίπτονται. Από τις τοξικολογικές εξετάσεις δεν απεδείχθη ότι είχε κάνει χρήση ουσιών, την ημέρα που εξαφανίστηκε ο Μπάμπης, όπως ο ίδιος, είχε αρχικά υποστηρίξει.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.