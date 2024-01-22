Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευέλπιδων προκειμένου να απολογηθούν αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι δύο συλληφθέντες για συμμετοχή σε εγκλήματα της Greek Mafia

Οι κατηγορούμενοι - ένας 39χρονος και ένας 21χρονος, ομογενείς από την πρώην Σοβιετική Ένωση- θα βρεθούν ενώπιον του ανακριτή για τις δολοφονίες του Γιάννη Σκαφτούρου και του Βασίλη Ρουμπέτη, του πρωτοπαλίκαρου του Στεφανάκου, καθώς και στην απόπειρα δολοφονίας του Μαυρόπουλου στην Πιερία, αλλά και στον εμπρησμό δύο πρατηρίων βενζίνης, συμφερόντων των δύο δολοφονηθέντων.

Οι δολοφονίες των Σκαφτούρου και Ρουμπέτη περιλαμβάνονται στον φάκελο του ξεκαθαρίσματος που αφορά στην Greek Mafia.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γ. Σκαφτούρος 55, γνωστός και ως «θείος Τζο» στον χώρο της Greek Mafia, δολοφονήθηκε τον Απρίλιο του 2022 στο εξοχικό σπίτι του στα Σκούρτα Βοιωτίας.

Ο Βασίλης Ρουμπέτης, μαζί με τον Διονύση Μουζακίτη, δολοφονήθηκαν τον Ιούνιο του 2023 στον Πειραιά, έξω από το σπίτι του Ρουμπέτη, ενώ η συγκεκριμένη επίθεση έχει πολλές ομοιότητες με την πρόσφατη δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη στο Νέο Κόσμο, κάτι που βάζει σε σκέψεις τους αξιωματικούς της Ασφάλειας, αλλά μέχρι αργά το βράδυ δεν είχε βρεθεί κάποιο στοιχείο που να συνδέει τις δύο δολοφονικές επιθέσεις.

Ειδικότερα, όπως και ο Ζαμπούνης, ο Ρουμπέτης δολοφονήθηκε επίσης μέσα στο θωρακισμένο αυτοκίνητο του, με καταιγισμό πυρών από καλάσνικοφ, (πάνω από 40 σφαίρες), ενώ τον Μουζακίτη οι εκτελεστές τον ακολούθησαν καθώς προσπαθούσε να καλυφθεί τραυματισμένος και τον αποτελείωσαν με χαριστική βολή. Αμέσως μετά οι δράστες διέφυγαν με ΙΧ αυτοκίνητο, το οποίο βρέθηκε καμένο, στην περιοχή του Σκαραμαγκά.

Πηγή: skai.gr

