Πεπεισμένοι είναι οι ανώτατοι Αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ ότι κατά 80% οι εκτελεστές του 44χρονου, τον οποίο «γάζωσαν» με 97 σφαίρες έξω από το πρατήριο υγρών καυσίμων που διατηρούσε, ήταν αλλοδαποί και άριστοι επαγγελματίες με ανατολικό πρόσημο, ανέφερε το πρωί της Τετάρτης ο αστυνομικός αναλυτής Σταύρος Μπαλάσκας στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «ΣΗΜΕΡΑ».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αλλοδαποί δράστες συνήθως το πρώτο δίωρο μετά τις εκτελέσεις εγκαταλείπουν την χώρα.

«Υπάρχει ένα υποστηρικτικό όχημα, επομένως μιλάμε για πάνω από τέσσερα άτομα», είπε ο κ. Μπαλάσκας.

Η ΕΛ.ΑΣ σε κάθε περίπτωση εξετάζει όλα τα δεδομένα.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

«Πρόσφατα αποφυλακίστηκε ένας αρχινονός και φημολογείται από την ΕΛ.ΑΣ ότι είχε συμφιλιωθεί με τον Ζαμπούνη και θα τον αξιοποιούσε, επομένως είχει καλυφθεί και από αυτήν την πλευρά, είχε πάψει να κινδυνεύει από την Ελλάδα», είπε και πρόσθεσε «ο βασικός αντίπαλός του ήταν ο Ρουμπέσης, αφού αυτός σκότωθηκε, θεωρούσε ότι ήταν χαλαρός, ότι με τους εισερχόμενους δεν είχε πρόβλημα».

Στη συνέχεια ο κ. Μπαλάσκας αναφέρθηκε στην ξένη Μαφία που έχει εισχωρήσει στην Ελλάδα και συγκεκριμένα σε περιοχές της Δυτικής και της Βόρειας Ελλάδας, οι οποίοι δραστηριοποιούνται με το λαθρεμπόριο καυσίμων και τσιγάρων.

«Έχουν εντοπιστεί Ουκρανοί, Ρώσοι που είχαν αρχίσει να δραστηριοποιούνται με εντολές της ρώσικης μαφίας στο κύκλωμα των λαθραίων τσιγάρων και καυσίμων», δήλωσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.