Ραγδαίες εξελίξεις στον φάκελο Greek Mafia: Δύο συλλήψεις για τις δολοφονίες Σκαφτούρου και Ρουμπέτη

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη λεγόμενη Greek Mafia, καθώς χθες το βράδυ οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη δύο ατόμων για τις δολοφονίες του Γιάννη Σκαφτούρου και του Βασίλη Ρουμπέτη, του πρωτοπαλίκαρου του Στεφανάκου, καθώς και για την απόπειρα δολοφονίας του Μαυρόπουλου στην Πιερία, αλλά και τον εμπρησμό δύο πρατηρίων βενζίνης, συμφερόντων των δύο δολοφονηθέντων.

Στην εκτέλεση του Ρουμπέτη είχε σκοτωθεί και ο κουμπάρος του, ο οποίος ήταν μαζί του τη στιγμή της επιχείρησης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ οι συλληφθέντες έχουν καταγωγή από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και είναι ηλικίας 29 και 39 ετών. Προηγήθηκε μεγάλη αστυνομική επιχειρήση στη Δυτική Αττική για τη σύλληψή τους. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν το μεσημέρι στον εισαγγελέα.

Υπήρξαν και προσαγωγές ατόμων, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί και κάποια άτομα που συμμετείχαν στις εκτελέσεις, για τα οποία έχουν εκδοθεί διεθνή εντάλματα σύλληψης, καθώς εκτιμάται ότι έχουν διαφύγει εκτός Ελλάδας.

Οι δολοφονίες των Σκαφτούρου και Ρουμπέτη περιλαμβάνονται στον φάκελο του ξεκαθαρίσματος που αφορά στην Greek Mafia.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γ. Σκαφτούρος 55, γνωστός και ως «θείος Τζο» στον χώρο της Greek Mafia, δολοφονήθηκε τον Απρίλιο του 2022 στο εξοχικό σπίτι του στα Σκούρτα Βοιωτίας

Ο Βασίλης Ρουμπέτης, μαζί με τον Διονύση Μουζακίτη, δολοφονήθηκαν τον Ιούνιο του 2023 στον Πειραιά, έξω από το σπίτι του Ρουμπέτη, ενώ η συγκεκριμένη επίθεση έχει πολλές ομοιότητες με την πρόσφατη δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη στο Νέο Κόσμο, κάτι που βάζει σε σκέψεις τους αξιωματικούς της Ασφάλειας, αλλά μέχρι αργά το βράδυ δεν είχε βρεθεί κάποιο στοιχείο που να συνδέει τις δύο δολοφονικές επιθέσεις.

Ειδικότερα, όπως και ο Ζαμπούνης, ο Ρουμπέτης δολοφονήθηκε επίσης μέσα στο θωρακισμένο αυτοκίνητο του, με καταιγισμό πυρών από καλάσνικοφ, (πάνω από 40 σφαίρες), ενώ τον Μουζακίτη οι εκτελεστές τον ακολούθησαν καθώς προσπαθούσε να καλυφθεί τραυματισμένος και τον αποτελείωσαν με χαριστική βολή. Αμέσως μετά οι δράστες διέφυγαν με ΙΧ αυτοκίνητο, το οποίο βρέθηκε καμένο, στην περιοχή του Σκαραμαγκά.

Οι έρευνες της ασφάλειας Αττικής συνεχίζονται, ενώ αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις αργότερα σήμερα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.