Βρεφονηπιακοί Σταθμοί ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων για εργασία ορισμένου χρόνου

Σήμερα, Πέμπτη, 18 Ιανουαρίου, αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση για την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης της χρονικής περιόδου 2023-2024», για τη στελέχωση των ενταγμένων στη Δράση Βρεφονηπιακών Σταθμών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, σύμφωνα με τη ΣΟΧ2 /2023.

H ηλεκτρονική υποβολή ενστάσεων κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης προσλαμβανομένων και αποκλειομένων υποψηφίων, που υπέβαλαν αίτηση για τους ΒΝΣ της ΔΥΠΑ, θα διαρκέσει από την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου έως και την Κυριακή 28 Ιανουαρίου.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά στο ΑΣΕΠ, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου prosl.enstasi@asep.gr και πρέπει να συνοδεύονται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου 20 ευρώ που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο-επιλογή «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ).

Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

