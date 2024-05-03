Το κύμα των φοιτητικών διαδηλώσεων που σάρωσε τις ΗΠΑ και οδήγησε σε βίαια επεισόδια ανάμεσα στους διαδηλωτές και τις αστυνομικές αρχές είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη περισσότερων από 2.000 ατόμων από τις 18 Απριλίου.

Η αστυνομία επενέβη και απομάκρυνε βίαια χιλιάδες φιλοπαλαιστίνιους διαδηλωτές σε πολλά κολέγια την Πέμπτη.

Horrific scenes are coming out of UCLA.



America's message to the world is clear:



You can't protest

You can't march

You can't chant

You can't express solidarity or wear certain symbols



If we fund Genocide, you must accept it.



This isn't democracy. It's Israeli dictatorship. pic.twitter.com/BfWINfp143 — Khalissee (@Kahlissee) May 2, 2024

Σκηνές χάους και βίας εκτυλίχθηκαν στη διάρκεια της επιχείρησης για τη διάλυση του καταυλισμού στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Λος Άντζελες όταν αστυνομικοί με κράνη κατέκλυσαν τον προαύλιο χώρο όπου είχαν στηθεί σκηνές από τους φοιτητές.

Η αστυνομία του Λος Άντζελες ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι 210 άτομα συνελήφθησαν στο UCLA και εκατοντάδες συλλήψεις έγιναν σε άλλα πανεπιστήμια τη νύχτα και την Πέμπτη.

Cops are shooting students at UCLA with less lethal munitions. They'd rather shoot kids than stop this genocide.pic.twitter.com/4RafQgTGZP — Alejandra Caraballo (@Esqueer_) May 2, 2024

Φοιτητές έχουν στήσει σκηνές σε δεκάδες πανεπιστήμια τις τελευταίες ημέρες για να διαμαρτυρηθούν για τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα. Οι διαδηλωτές κάλεσαν τον Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, ο οποίος έχει υποστηρίξει το δικαίωμα του Ισραήλ να υπερασπιστεί τον εαυτό του, να κάνει περισσότερα για να σταματήσει την αιματοχυσία στη Γάζα και ζήτησαν την αποχώρηση των σχολείων από εταιρείες που υποστηρίζουν την κυβέρνηση του Ισραήλ.

Karen Bass invited school shooters to UCLA last night pic.twitter.com/5rzFVX4Kis — People's City Council - Los Angeles (@PplsCityCouncil) May 2, 2024

Πολλές από τις πρυτανικές αρχές, συμπεριλαμβανομένου του Πανεπιστημίου Κολούμπια στη Νέα Υόρκη, κάλεσαν την αστυνομία για να διαλύσουν τις διαδηλώσεις .

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, δήλωσε την Πέμπτη μετά την επιδρομή στο UCLA, λέγοντας ότι οι Αμερικανοί έχουν το δικαίωμα να διαμαρτυρηθούν αλλά όχι με τη χρήση βίας.

«Η καταστροφή περιουσίας δεν είναι μια ειρηνική διαμαρτυρία», είπε. "Είναι ενάντια στο νόμο. Βανδαλισμοί, παραβιάσεις, σπάσιμο τζαμιών, κλείσιμο πανεπιστημιουπόλεων, εξαναγκασμός στην ακύρωση μαθημάτων και αποφοίτησης - τίποτα από αυτά δεν είναι μια ειρηνική διαμαρτυρία."

This isn't free speech at UCLA. This is vandalism and trespassing and it's against the law. pic.twitter.com/HrlN5vl65w — Aviva Klompas (@AvivaKlompas) May 2, 2024

Στο UCLA, η αστυνομία προέτρεψε επανειλημμένα τους διαδηλωτές να αποχωρήσουν από τον χώρο, μια κεντρική πλατεία στο μέγεθος ενός γηπέδου ποδοσφαίρου.

Δεκάδες δυνατές εκρήξεις ακούστηκαν από χειροβομβίδες κρότου-λάμψης που εκτόξευσε η αστυνομία, ενώ οι διαδηλωτές, ορισμένοι με αυτοσχέδιες ασπίδες και ομπρέλες, φώναζαν «σπρώξτε τους πίσω».

Thousands gather outside the UCLA student encampment to protect the protestors but also in solidarity with Gaza 🇵🇸 and against genocide.



Across the world, youth are saying ‘not in our name’.



pic.twitter.com/pdu34Q5fXQ — Howard Beckett (@BeckettUnite) May 2, 2024

Ζωντανά τηλεοπτικά πλάνα έδειχναν τους αστυνομικούς να κατεβάζουν σκηνές και να γκρεμίζουν αυτοσχέδια οδοφράγματα.

Αστυνομικοί στο Πόρτλαντ με εξοπλισμό ταραχών συγκρούστηκαν με διαδηλωτές την Πέμπτη έξω από τη βιβλιοθήκη του Πολιτειακού Πανεπιστημίου του Πόρτλαντ, καθώς οι αρχές προσπαθούσαν να απομακρύνουν τους φιλοπαλαιστίνιους διαδηλωτές από τις εγκαταστάσεις.



