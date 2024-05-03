Λογαριασμός
Εικόνες χάους και καταστροφής στα πανεπιστήμια των ΗΠΑ - Περισσότερες από 2000 οι συλλήψεις - Δείτε βίντεο

Η αστυνομία επενέβη και απομάκρυνε βίαια χιλιάδες φιλοπαλαιστίνιους διαδηλωτές σε πολλά κολέγια την Πέμπτη

Διαδηλώσεις ΗΠΑ

Το κύμα των φοιτητικών διαδηλώσεων που σάρωσε τις ΗΠΑ και οδήγησε σε βίαια επεισόδια ανάμεσα στους διαδηλωτές και τις αστυνομικές αρχές είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη περισσότερων από 2.000 ατόμων από τις 18 Απριλίου.

Η αστυνομία επενέβη και απομάκρυνε βίαια χιλιάδες φιλοπαλαιστίνιους διαδηλωτές σε πολλά κολέγια την Πέμπτη.

Σκηνές χάους και βίας εκτυλίχθηκαν στη διάρκεια της επιχείρησης για τη διάλυση του καταυλισμού στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Λος Άντζελες όταν αστυνομικοί με κράνη κατέκλυσαν τον προαύλιο χώρο όπου είχαν στηθεί σκηνές από τους φοιτητές.

Η αστυνομία του Λος Άντζελες ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι 210 άτομα συνελήφθησαν στο UCLA και εκατοντάδες συλλήψεις έγιναν σε άλλα πανεπιστήμια τη νύχτα και την Πέμπτη.

Φοιτητές έχουν στήσει σκηνές σε δεκάδες πανεπιστήμια τις τελευταίες ημέρες για να διαμαρτυρηθούν για τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα. Οι διαδηλωτές κάλεσαν τον Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, ο οποίος έχει υποστηρίξει το δικαίωμα του Ισραήλ να υπερασπιστεί τον εαυτό του, να κάνει περισσότερα για να σταματήσει την αιματοχυσία στη Γάζα και ζήτησαν την αποχώρηση των σχολείων από εταιρείες που υποστηρίζουν την κυβέρνηση του Ισραήλ.

Πολλές από τις πρυτανικές αρχές, συμπεριλαμβανομένου του Πανεπιστημίου Κολούμπια στη Νέα Υόρκη, κάλεσαν την αστυνομία για να διαλύσουν τις διαδηλώσεις .

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, δήλωσε την Πέμπτη μετά την επιδρομή στο UCLA, λέγοντας ότι οι Αμερικανοί έχουν το δικαίωμα να διαμαρτυρηθούν αλλά όχι με τη χρήση βίας.

«Η καταστροφή περιουσίας δεν είναι μια ειρηνική διαμαρτυρία», είπε. "Είναι ενάντια στο νόμο. Βανδαλισμοί, παραβιάσεις, σπάσιμο τζαμιών, κλείσιμο πανεπιστημιουπόλεων, εξαναγκασμός στην ακύρωση μαθημάτων και αποφοίτησης - τίποτα από αυτά δεν είναι μια ειρηνική διαμαρτυρία."

Στο UCLA, η αστυνομία προέτρεψε επανειλημμένα τους διαδηλωτές να αποχωρήσουν από τον χώρο, μια κεντρική πλατεία στο μέγεθος ενός γηπέδου ποδοσφαίρου.

Δεκάδες δυνατές εκρήξεις ακούστηκαν από χειροβομβίδες κρότου-λάμψης που εκτόξευσε η αστυνομία, ενώ οι διαδηλωτές, ορισμένοι με αυτοσχέδιες ασπίδες και ομπρέλες, φώναζαν «σπρώξτε τους πίσω».

Ζωντανά τηλεοπτικά πλάνα έδειχναν τους αστυνομικούς να κατεβάζουν σκηνές και να γκρεμίζουν αυτοσχέδια οδοφράγματα.

Αστυνομικοί στο Πόρτλαντ με εξοπλισμό ταραχών συγκρούστηκαν  με διαδηλωτές την Πέμπτη έξω από τη βιβλιοθήκη του Πολιτειακού Πανεπιστημίου του Πόρτλαντ, καθώς οι αρχές προσπαθούσαν να απομακρύνουν τους φιλοπαλαιστίνιους διαδηλωτές από τις εγκαταστάσεις.
 

